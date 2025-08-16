Археологи обнаружили останки средневекового рыцаря под надгробием, на котором он изображен в полном военном облачении.

Археологи обнаружили уникальную гробницу средневекового рыцаря под магазином мороженого в польском городе Гданьск. Захоронение XIII века включает редкую резьбу, которая, вероятно, изображает самого рыцаря.

"Мы обнаружили большую известняковую надгробную плиту с вырезанным изображением рыцаря в кольчуге", - рассказала Live Science археолог ArcheoScan Сильвия Куржиньска, соруководившая раскопками. Эта резная плита - редкость для средневековой Польши.

Кужиньска и ее команда обнаружили памятник в историческом центре Гданьска, когда проводили раскопки на территории крепости, использовавшейся с XI по XIV века. Внутри крепости находились остатки замка, церкви и кладбища.

Резная надгробная плита датируется концом XIII или началом XIV века, сообщила Куржиньская. Плита длиной около 150 см изготовлена из известняка, привезенного из Готланда (Швеция). На ней изображен мужчина в полном вооружении, держащий меч и щит.

"Учитывая, что она была сделана из мягкого известняка и пролежала под землей веками, сохранность плиты поразительна - резьба, доспехи и щит до сих пор хорошо видны", - поделилась деталями археолог.

Вскоре после обнаружения плиты команда ArcheoScan извлекла камень и начала раскопки глубже. Они обнаружили хорошо сохранившийся мужской скелет, но без погребального инвентаря:

"Все данные свидетельствуют о том, что увековеченный человек занимал высокое положение в обществе, скорее всего, был рыцарем или занимал военную должность", - сказала Куржиньская.

Хотя дата и место захоронения совпадают с периодом расцвета Тевтонского ордена, исследователи не обнаружили никаких надписей или символов, однозначно связывающих его с этим орденом.

По словам Куржиньской, это открытие имеет важное значение для Гданьска, поскольку оно представляет собой "прямую связь с периодом становления города, предоставляя редкую возможность заглянуть в жизнь и захоронения его средневековой элиты".

