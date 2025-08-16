Танцовщица отметила, что мнения австрийских и украинских специалистов разделились.

Известная украинская танцовщица Алена Шоптенко рассказала подробности о диагнозе 7-летнего сына Алексея.

Ранее женщина отмечала, что у мальчика австрийские специалисты обнаружили смешанное расстройство поведения и эмоций. Однако, по словам Алены, в Украине такая активность ребенка считается нормой, а для Австрии, где они сейчас живут, нет.

"Я отвела ребенка в университет Фрейда для того, чтобы определить его способности. Он очень любит математику и у него там IQ выше среднего. Он сообразительный мальчик, у него шикарная память, у него в учебе все быстро достаточно получается. Но тогда сказали, что у него есть расстройство и надо обратиться к специалистам", - рассказала танцовщица в интервью Славе Демину.

Видео дня

Шоптенко послушала рекомендации и решила обратиться к украинским врачам. Тогда она услышала, что с ребенком все нормально.

"Он сказал, что все норм. Мне было важно найти специалиста с нашей ментальностью, который понимает, что такое украинские дети, но с местным образованием, то есть с немецким, австрийским образованием. Я нашла такого человека и он мне подтвердил полностью мои догадки о том, что это просто относительно системы Австрии. А на самом деле у ребенка было много изменений за это время. Это маленький ребенок, эмоционально ему нужно больше времени, чтобы эмоционально развиться, и это нормально. Так очень часто бывает. Он активный мальчик, у него много друзей", - добавила Алена.

Напомним, ранее Алена Шоптенко призналась, почему молчала о разрыве со вторым мужем.

Вас также могут заинтересовать новости: