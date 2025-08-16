После визита Зеленского в Вашингтон будет назначена встреча с Путиным.

Президент США Дональд Трамп заявил, что лучший способ завершить войну – это мирное соглашение, а не прекращение огня. Об этом он написал в соцсети TruthSocial после встречи с Владимиром Путиным на Аляске, а также последующего разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами.

Он отметил, что встреча с Путиным прошла "очень хорошо", как и ночной телефонный разговор с Зеленским и европейскими лидерами, "включая очень уважаемого генерального секретаря НАТО".

"Все решили, что лучший способ положить конец ужасной войне между Россией и Украиной - это перейти к мирному соглашению, которое положит конец войне, а не к простому соглашению о прекращении огня, которое часто не выдерживает", - заявил Трамп.

Он также сообщил, что украинский президент приедет в Овальный кабинет в понедельник днем.

"Если все получится, мы назначим встречу с президентом Путиным. Возможно, будут спасены жизни миллионов людей", - заявил Трамп.

Ранее президент Владимир Зеленский рассказал, что провел "длительный и содержательный" разговор с президентом США Дональдом Трампом после встречи лидеров США и РФ на Аляске.

Он отметил, что Украина поддерживает предложение Трампа о трехсторонней встрече Украина - Америка - Россия, а также сообщил, что посетит Вашингтон по приглашению Трампа, чтобы "обсудить детали по завершению войны".

Также сенатор Линдси Грэм предсказал, что война в Украине может закончиться до Рождества, но только в том случае, если состоится трёхсторонняя встреча между президентом США Дональдом Трампом, президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

