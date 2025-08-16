Мировые лидеры - беспозвоночные и немощные, отметил ведущий Решетник.

Украинские звезды эмоционально отреагировали на состоявшуюся встречу Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске. Среди них, в частности: телеведущий Григорий Решетник, фехтовальщица Ольга Харлан, актриса Наталка Денисенко, а также ведущая Маша Ефросинина. Свое позицию они выразили в Instagram.

Решетник выразил уверенность, что "добро всегда побеждает".

"По крайней мере, так хочется в это верить, - написал он и добавил: Мир слаб, нищ и ничтожен, вчера мы в этом убедились окончательно. Мировые лидеры - беспозвоночные и немощные. Остался последний луч надежды, подаренный человечеству - это украинцы".

Видео дня

Спортсменка Ольга Харлан возмущенно заявила, что "мир сошел с ума… окончательно":

"Мы удивляемся тому, что допускают всяких пропутинских спортсменов к международным соревнованиям... Здесь красную дорожку стелят военному преступнику!".

Ефросинина опубликовала короткое видео с подписью "когда проснулась и посмотрела клоунов с Аляски", на котором сказала:

"Сейчас такой период, что хотелось бы немного пожить в лесу, знаете. Чтобы никого не слышать и не видеть".

А актриса Наталка Денисенко отметила, что ни на что не рассчитывала в результате этой встречи:

"Честно? Я чувствовала, что именно так и пройдет эта встреча, поэтому у меня - без ожиданий. Потому что в этом мире еще не все поняли суть и сделали выводы. Поэтому имеем то, что имеем".

Напомним, как писал УНИАН, накануне на Аляске состоялась встреча Дональда Трампа и Владимира Путина. Это была первая встреча лидеров США и России на американской земле за много лет.

Вас также могут заинтересовать новости: