США уже имели свой 'Буревестник', но внезапно закрыли проект: в чем причина

В 1960-х США работали над ракетой с ядерным двигателем, способной преодолевать ПВО СССР на сверхзвуковой скорости и нести до 16 термоядерных боеголовок.

Пока в России готовятся к новым испытаниям крылатой ракеты 9М730 "Буревестник" с ядерным реактивным двигателем, история напоминает: подобное оружие уже разрабатывали в США еще в середине XX века. Речь идет о сверхсекретном проекте SLAM (Supersonic Low-Altitude Missile), который должен был стать носителем до 16 термоядерных боеголовок с почти неограниченной дальностью полета, пишет Defense Express.

Проект был частью программы Pluto и стартовал в 1956 году. Основной идеей было создать сверхзвуковую маловысотную крылатую ракету с ядерным прямоточным воздушно-реактивным двигателем, которая могла бы прорывать ПВО СССР и наносить удары по тыловым целям. При этом для достижения необходимой дальности применяли уникальный ядерный двигатель, который создавал тягу путем нагревания воздуха, проходящего через активную зону реактора.

Ракета SLAM должна была подниматься на высоту 11 км за 30 секунд, разгоняться до 3,5 Маха, а затем лететь на высоте 150-300 метров со скоростью до 3 Маха. Для обеспечения выносливости конструкции в таких условиях корпус изготовили из сплава Rene 41 и покрыли золотом - для эффективного теплообмена.

Отдельной инновацией была первая в мире навигационная система TERCOM (Terrain Contour Matching), которая позволяла ракете ориентироваться по рельефу местности - технология, которая до сих пор используется в современных крылатых ракетах.

В 1964 году инженеры успешно протестировали ядерный двигатель Tory II-C, который в течение трех минут работал на полной мощности в 461 МВт. Однако проект так и не дошел до этапа летных испытаний.

Причина - изменение военных приоритетов США. Новые межконтинентальные баллистические ракеты, в частности Titan II, обеспечивали более быстрый и гарантированный удар без риска глобального радиоактивного загрязнения от ядерного "выхлопа". А саму SLAM не было понятно даже как безопасно испытать: среди вариантов - запуск над Тихим океаном с затоплением реактора в Марианской впадине.

В июле 1964 года проект SLAM был официально закрыт с формулировкой: "слишком провокационный". Иронично, но именно подобная формулировка сегодня вызывает беспокойство вокруг новейших российских разработок.

"Буревестник" - что известно об испытаниях РФ

Как сообщал УНИАН, Россия, вероятно, готовится провести испытания крылатой ракеты с ядерной боеголовкой. Речь идет о ракете 9М730 "Буревестник".

На полигоне Паньково на архипелаге Новая Земля в Баренцевом море фиксируется высокая активность. Речь идет, в частности, об увеличении численности персонала и оборудования. Также стало больше кораблей и самолетов, связанных с более ранними испытаниями ракеты 9М730 "Буревестник".

