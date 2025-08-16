В ЕС заявили, что не должно быть никаких ограничений для ВСУ, а также никакого вето на вступление Украины в ЕС и НАТО.

Европейские лидеры обнародовали совместное заявление по итогам встречи Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске. Заявление президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Италии Джорджии Мелони, канцлера Германии Фридриха Мерца, премьер-министра Британии Кира Стармера, президента Финляндии Александра Стубба, премьер-министра Польши Дональда Туска, президента Евросовета Антониу Косты и президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен опубликовано на сайте ЕК.

Европейские лидеры также подчеркнули, что готовы работать с президентом Трампом и президентом Зеленским над проведением трёхстороннего саммита при поддержке Европы. В то же время подчеркивается, что Украина должна иметь чёткие гарантии безопасности для эффективной защиты своего суверенитета и территориальной целостности.

"Мы приветствуем заявление президента Трампа о готовности США предоставить гарантии безопасности. Коалиция добровольцев готова играть активную роль. Вооружённые силы Украины и её сотрудничество с третьими странами не должны подвергаться никаким ограничениям. Россия не может наложить вето на путь Украины в ЕС и НАТО", - отмечается в заявлении.

Также европейские лидеры отмечают, что решения в отношении своей территории будут приниматься Украиной, и международные границы не должны изменяться силой.

"Мы будем продолжать поддерживать Украину. Мы полны решимости сделать больше для укрепления Украины, чтобы положить конец боевым действиям и достичь справедливого и прочного мира", - говорится в заявлении.

Отмечается, что лидеры приветствуют усилия президента Трампа по прекращению убийств на Украине, прекращению агрессивной войны России и достижению справедливого и прочного мира.

"По замыслу президента Трампа, следующим шагом должны стать дальнейшие переговоры с участием президента Зеленского, с которым он вскоре встретится", - подчеркивается в заявлении.

Также союзники Украины заявляют, что готовы и далее оказывать давление на Россию.

"Мы продолжим ужесточать санкции и принимать более широкие экономические меры для давления на военную экономику России до тех пор, пока не будет достигнут справедливый и прочный мир".

Ранее президент Владимир Зеленский рассказал, что провел "длительный и содержательный" разговор с президентом США Дональдом Трампом после встречи лидеров США и РФ на Аляске.

Он отметил, что Украина поддерживает предложение Трампа о трехсторонней встрече Украина - Америка - Россия, а также сообщил, что посетит Вашингтон по приглашению Трампа, чтобы "обсудить детали по завершению войны".

В свою очередь Трамп заявил, что во время разговора с Зеленским и европейскими лидерами все согласились, что лучший способ положить конец войне - это перейти к мирному соглашению, а не к прекращению огня.

Он также сообщил, что украинский президент приедет в Овальный кабинет в понедельник днем,а после будет назначена встреча с Путиным.

