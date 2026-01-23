В Украине запустили единую систему управления дроновыми операциями

Командиры впервые получают полную картину выполнения миссий в реальном времени – без ручных сводок и бюрократии.

В Украине запускают революционный проект Mission Control, в рамках которого все дронные операции объединят в единую цифровую систему.

Как сообщил министр обороны Михаил Федоров, он подписал приказ о запуске Mission Control - системы управления дронами в боевой экосистеме DELTA. Отныне каждый экипаж будет вносить в нее тип беспилотника, точку запуска, маршрут и задание.

"Мы убираем бумажную армию, которая отнимает время и фокус у военных. Все данные формируются автоматически на основе реальной работы экипажей. Командиры впервые получают полную картину выполнения миссий в реальном времени - без ручных сводок и бюрократии", - подчеркнул Федоров.

Видео дня

Чиновник добавил, что следующим шагом станет запуск такой же системы управления для артиллерии.

"Вскоре будем иметь полную информацию по экипажам дронов, командирам, ежемесячным рейтингам и статистике всего корпуса. Это ускорит управленческие решения - без ручного режима и интуиции", - написал он.

Министр также отметил, что в Brave1 работает департамент математики войны, и этот опыт уже масштабируется на систему обороны. "Переходим от хаоса и фрагментарных данных к управляемой, технологической войне, где решения принимаются на основе точных цифр, а не предположений", - подчеркнул Федоров.

Стерненко в Минобороны

Как сообщал УНИАН, ранее Федоров заявил, что волонтер Сергей Стерненко присоединился к его команде и стал его советником по вопросам "повышения использования БПЛА на фронте".

Министр добавил, что опыт Стерненко должен помочь реализовать общее видение повышения эффективности беспилотных подразделений.

Вас также могут заинтересовать новости: