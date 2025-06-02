Дроновые операции на поле боя дают соответствующий результат, говорит Зеленский.

Силы обороны крепко стоят на своих позициях, чтобы не давать врагу возможности накапливать силы для формирования "ударного кулака" на самых горячих направлениях фронта.

Как передает корреспондент УНИАН, такое заявление президент Украины Владимир Зеленский сделал во время общения с журналистами в ZOOM. Глава государства подробнее рассказал о ситуации на поле боя.

"Россияне пытаются вести наступательные операции на нескольких направлениях. Одно из главных, одно из горячих направлений – это Сумское направление. А также – Покровское направление. Мы не даем всеми своими силами им накапливать максимальный кулак ударный для того, чтобы продвигаться вперед. Я считаю, что наши ребята сильно работают. Крепко стоят. И различные форматы дроновых операций на поле боя дают соответствующий результат", – подчеркнул Зеленский.

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Война в Украине: ситуация на фронте

По данным мониторингового проекта DeepState, российские захватчики оккупировали село Константиновка в Сумской области. Кроме того, могут быть оккупированы населенные пункты Кондратьевка, Водолаги и Алексеевка.

Начальник пресс-службы бригады "Сталевий Кордон" Иван Шевцов сообщал, что российские захватчики не собираются ограничиваться созданием так называемой "буферной зоны" на границе с Украиной. Враг намерен оккупировать всю Сумскую область. Сейчас противнику удалось продвинуться вглубь Сумщины на 6-7 км.

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