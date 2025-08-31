Выступление начальника российского Генштаба выполняет прежде всего не информационную, а манипулятивную функцию, считает военный.

Заявление начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова о том, что наступательные действия Россия будет продолжать, выполняет прежде всего не информационную, а манипулятивную функцию, считает командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко. Такое мнение он высказал на своей странице в фейсбуке.

По словам украинского военного, Кремль выдает желаемое за действительное. Он обратил внимание, что Герасимов делал свое заявление о "стратегической инициативе" и "успехах" сезонной наступательной кампании "скучным канцеляристским языком".

"Растиражированное СМИ заявление начальника российского Генштаба выполняет прежде всего не информационную, а манипулятивную функцию. Когда кремль хочет напугать или обмануть международное сообщество, на роль чучела назначается не очень адекватная персона и несет чушь", - пишет Федоренко.

Ранее, отметил он, эту "работу" выполнял председатель Совбеза РФ Дмитрий Медведев, а когда же "после его очередной ядерной угрозы США отправили атомные подводные лодки "ближе к России", Медведева временно не выпускают, а в амплуа обезьяны с гранатой пробуют Герасимова".

"Получается - не убедительно. Чем нас можно напугать после 3,5 лет войны? Все, что есть в "отчете" Герасимова мы знаем из собственных отчетов", - подчеркнул командир полка.

Он отметил, что Генштаб ВСУ "разобрал слова российского генерала на молекулы":

"Вывод такой, цитирую: "В основе отчета - попытки выдать желаемое за действительное и откровенная ложь. Ведь спустя три с половиной года полномасштабной агрессии Кремля его очередная "сезонная" наступательная кампания закончилась практически ничем".

Учитывая то, сколько личного состава россиян гибнет на войне в Украине и сколько РФ теряет военной техники, Федоренко выразил уверенность, что "любая наступательная операция будет означать для россиян только одно - потери, потери и еще раз потери".

"Понятно, что провалы своих операций враг будет сопровождать "победными" реляциями. Но с каждым днем его силы будут истощаться. Любой ресурс не является неисчерпаемым", - пишет военный.

Также он высказал мнение, что "экономические, логистические, социальные и другие проблемы разрушают любые государства, в том числе тоталитарные":

"Кто не верит - может посмотреть биографии известных диктаторов. Судьба у них и их генералов печальная".

Между тем, по словам командира полка, украинские беспилотники "превращают в металлолом такое количество техники, которого бы хватило для вооружения небольшой европейской страны".

"С каждым днем мы масштабируемся, получаем новые образцы вооружения и повышаем свою эффективность. Мы готовы уничтожать орду до тех пор, пока от нее не останется ничего", - заверил он.

Ответ Генштаба ВСУ на выступление Герасимова

Как сообщал ранее УНИАН, Генштаб ВСУ отреагировал на заявление Герасимова об оккупации села на Днепропетровщине. Накануне начальник российского Генштаба сообщил, якобы армия РФ с марта 2025 года захватили 149 населенных пунктов Украины, в том числе и семь сел на Днепропетровщине. В ответ украинский Генштаб опубликовал видео воинов 46 отдельной аэромобильной Подольской бригады ДШВ ВСУ, снятое с дрона, на котором видно, что на фоне разрушенного села находятся украинские воины, которые держат сине-желтый украинский флаг.

Также Генштаб ВСУ 31 августа обнародовал заявление, в котором отмечалось, что Россия пытается "выдать желаемое за действительное", распространяя лживые итоги своего весенне-летнего наступления. "За три с половиной года полномасштабной агрессии Кремля его очередная "сезонная" наступательная кампания завершилась практически ничем", - говорилось в сообщении Генерального штаба. Там добавили, что с начала 2025 года Россия потеряла более 290 тысяч своих солдат убитыми и ранеными.

