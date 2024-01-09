Фонд напрямую сотрудничает с рядом подразделений, а также активно участвует в проектах президентской фандрайзинговой платформы UNITED24 и Минцифры.

Вооруженные силы Украины и другие Силы обороны страны с начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года получили при содействии благотворительного фонда Favbet Foundation помощь на сумму более 210 млн грн.

"Мы продолжаем системно поддерживать Вооруженные силы и другие Силы обороны страны. Помощь ВСУ – сегодня безусловный приоритет для украинского бизнеса. Мы напрямую сотрудничаем с рядом подразделений, а также активно участвуем в проектах президентской фандрайзинговой платформы UNITED24 и проектах Министерства цифровой трансформации", – отметил президент Favbet Foundation Андрей Матюха.

Как сообщили представители фонда, только в 2023 году при содействии Favbet Foundation проекты президентской фандрайзинговой платформы UNITED24 получили около 24 млн грн, из которых 20 млн грн были направлены на закупку FPV-дронов в рамках проектов "Операция "Единство" и "Операция "Единство: Новогодний салют", а оставшиеся 4 млн грн – на закупку систем датчиков для защиты воздушного пространства в рамках объявленного амбассадором UNITED24 Тимоти Снайдером сбора "Безопасное небо".

Видео дня

Также в 2023 году при содействии Favbet Foundation было организовано обеспечение роты ударных БПЛА "Фаворит", действующей под руководством соучредителя и вице-президента Украинской федерации ММА (UFMМА) и вице-президента Профессиональной лиги смешанных боевых искусств WWFC Дениса Перча. Всего рота "Фаворит" получила от фонда материально-техническую помощь на сумму 14 млн грн.

Напомним, с начала российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года Силы обороны страны получили при содействии Favbet Foundation 260 автомобилей, в основном – пикапов и внедорожников повышенной проходимости. В частности, ударные роты БпЛА "Армии дронов" получили 53 новых внедорожника Peugeot Landtrek.

Кроме того, передовые подразделения ВСУ получили за это время при содействии фонда 130 дронов различного типа, в том числе ударного, и сотни единиц специальной техники: тепловизоров, дальномеров, прицелов, систем связи и радиоэлектронной борьбы для противодействия вражеским дронам.