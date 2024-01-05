Всего ВСУ уже получили 260 авто на передовую при содействии Favbet Foundation.

Благотворительный фонд Favbet Foundation продолжит обеспечивать украинских защитников автомобилями, которые являются крайне необходимыми на фронте. Об этом сообщил президент Favbet Foundation Андрей Матюха.

"Каждый дополнительный автомобиль на передовой – это в первую очередь спасенные жизни наших защитников. Это повышенные шансы на своевременную эвакуацию и оказание квалифицированной медицинской помощи раненым. В 2024 году мы продолжим системно помогать ВСУ в том числе автомобилями", – подчеркнул он.

Всего с начала полномасштабного вторжения России Вооруженные Силы Украины и другие Силы обороны получили 260 автомобилей при содействии Favbet Foundation, сообщили представители фонда. В первую очередь это пикапы и внедорожники высокой проходимости, которые помогают защитникам выполнять не только логистические, но и боевые задачи вблизи линии фронта.

Видео дня

В частности, на днях фонд Favbet Foundation передал бойцам ВСУ сразу три внедорожника – Mitsubishi L200, Nissan Pathfinder и Isuzu Pick Up. Они поступили в распоряжение подразделений, привлеченных к организации обороны в Донецкой области.

Напомним, среди предоставленных ВСУ 260 авто от Favbet Foundation были 53 новых внедорожника Peugeot Landtrek, переданных ударным ротам "Армии дронов". Также при содействии Favbet Foundation ВСУ получили более 130 дронов различного типа, в том числе ударного. Всего же суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны при содействии фонда составила более 190 млн грн.

Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в области образования, здоровья и спортивного развития.