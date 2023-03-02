Благотворительный фонд Favbet Foundation передал одному из подразделений Главного управления разведки Министерства обороны внедорожник, микроавтобус и 5 дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение фонда.
В этот раз разведчики получили внедорожник Ford Ranger, полноприводный микроавтобус Volkswagen Transporter и квадрокоптеры DJI Mavic 3.
Напомним, при содействии Favbet Foundation ВСУ регулярно получают транспорт, средства связи, разведки, спецоборудование и другие необходимые для фронта вещи.
В общем фонд совместно с компаниями-партнерами передал для ВСУ более 70 автомобилей, более 60 дронов и сотни единиц высокотехнологического оборудования.
Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.
С начала полномасштабного вторжения преимущественное большинство проектов фонда ориентированы на помощь ВСУ и пострадавшим от войны людям.