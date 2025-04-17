Сейчас РФ пытается прорвать фронт в районе Боровой, рассказал Павел Нарожный.

Россия может организовать большой удар, направленный на отвлечение сил Украины. В частности, эта атака может произойти в Запорожской области. Такое мнение высказал военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный в эфире на Радио NV.

"Мне кажется, что основное направление удара - это будет Сумщина и Харьковщина. Это абсолютно логично, там очень хорошая логистика у них. Они очень активно наступают, давят на Лиманском направлении. Это второй или третий по напряженности участок фронта. А Лиман - это, по сути, тыл защитницы Харьковской области. И бои на границе Сумской области также тяжелые. Это выглядит, как давление на фланг Харьковщины. Поэтому направление Сумщины и Харьковщины остается наиболее приоритетным", - отметил Нарожный.

Эксперт также рассказал о цели врага недалеко от населенного пункта Боровая Харьковской области, где оккупанты наращивают свое давление, в том числе и с использованием бронированной техники.

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"В последнее время мы видим относительно небольшое количество использования бронетехники (России - УНИАН). Они тестируют подходы и делают попытку прорыва. Если оно сработает, то это, видимо, будет определять дальнейшую тактику и стратегию весенне-летней наступательной кампании", - добавил Нарожный.

Ситуация на фронте: важные новости

Накануне в ГУР сообщили, что Россия планирует использовать северокорейских бойцов непосредственно на территории Украины. Там также отметили, что сейчас в строю у РФ находится 6 тысяч бойцов КНДР. Однако, как сообщили в разведке, они улучшили свою подготовку и изменили тактику штурмов.

Тем временем в ВСУ рассказали о целях операции Сил обороны Украины в Курской и Белгородской области. Там отметили, что речь идет о военном, политическом и психологическом давлении на врага.

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