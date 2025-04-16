Россия сейчас планирует свои наступательные действия на Сумщину и Харьковщину.

Присутствие Сил обороны Украины на территории Курской и Белгородской областей преследует три основные цели - военную, политическую и психологическую. Такое мнение в эфире "24 Канала" высказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

"Это то, что в свое время заставило Россию идти на уступки значительно меньшей Ичкерии. Которая проявила инициативу и когда начала заходить за пределы своей территории, вглубь России. Это привело к тому, что российское командование пошло первый раз на мирные соглашения. Наши меры и присутствие на территории РФ ломают нарратив о непобедимости России и то, что Путин может контролировать всю ситуацию. Это то, что дает возможность достаточно прочно выглядеть на международных переговорах", - сказал Тимочко.

Он также добавил, что Россия в очередной раз хочет начать наступление на Харьковскую и Сумскую области. Впрочем, пребывание Сил обороны на территории РФ ломает планы оккупантов.

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"Большое количество солдат они вынуждены держать на этих направлениях, где от нас для них есть потенциальная угроза. Поэтому сейчас мы будем следить за тем, где они потенциально готовятся, могут наступать. И сковывать значительно меньшими силами российские войска на их территории", - добавил Тимочко.

Ситуация на фронте: важные новости

Накануне соучредитель проекта DeepState Роман Погорелый сообщил, что российские оккупанты почти выбили Силы обороны из Курской области. По его словам, украинские защитники держат небольшой кусочек в районе КПП "Суджа", юго-восточнее населенного пункта Басовка и район Гуево, в частности леса, посадки, немного населенного пункта.

Он также заявил, что Россия может перебросить свою группировку из Курской области на другие направления. Куда именно - эксперт не ответил. Впрочем, он отметил, что Россия имеет успехи на многих направлениях и может перебросить свои силы на любое из них.

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