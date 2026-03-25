Существует несколько причин, почему нельзя летать над Гималаями - рассказываем, чем это может быть опасно.

Если вы откроете любое приложение с авиарейсами и посмотрите на маршруты из Европы в Азию или с Ближнего Востока на Дальний Восток, то наверняка увидите место на юго-западе Китая, где нет ни одного самолета. Борты словно обходят его стороной, петляют там, где, казалось бы, можно лететь напрямую. Это не сбой навигации и не случайность - там расположен Тибет. Рассказываем, почему самолётам запрещено летать над Тибетом, и что будет, если кто-то все-таки решится.

Почему авиакомпании избегают полетов над Тибетом

Тибетское нагорье - это не просто высокие горы, а крыша мира в буквальном смысле. Оно самое большое по площади и высочайшее на планете – средняя высота составляет около 4500 метров. Чтобы можно было сравнить: большинство европейских горнолыжных курортов лежат на двух тысячах метрах.

На южной границе нагорья вздымается Эверест высотой 8849 метров, а рядом с ним - еще восемь из четырнадцати "восьмитысячников" планеты, более ста вершин выше 7200 метров. То есть, это целый каменный континент.

Но при всем этом появляется очевидное противоречие: крейсерская высота обычного авиалайнера составляет от 9000 до 12 000 метров. То есть, технически самолет может спокойно пролететь над любым из горных пиков и таким образом сэкономить и время, и топливо. Так почему нельзя летать над Гималаями?

Есть несколько причин, почему авиалайнеры никогда не летают над Тибетом:

опасность близкого сближения с горами - даже небольшие отклонения от маршрута могут привести к слишком близкому контакту с вершинами, а это серьезный риск для борта;

- даже небольшие отклонения от маршрута могут привести к слишком близкому контакту с вершинами, а это серьезный риск для борта; нет подходящих площадок для аварийной посадки - только острые хребты, ледники и каменные гребни, а единственный международный аэропорт находится в Лхасе на высоте 3569 м;

- только острые хребты, ледники и каменные гребни, а единственный международный аэропорт находится в Лхасе на высоте 3569 м; ограничения при понижении давления - если внутри самолета падает давление, пилот должен снизиться до 3000-4000 м, а на Тибете это означает войти в горный рельеф;

- если внутри самолета падает давление, пилот должен снизиться до 3000-4000 м, а на Тибете это означает войти в горный рельеф; ограничения при отказе двигателя - если одни из двигателей отказывает, необходимо снизиться до 2000-6000 м, над горами превращается в опасную игру с вершинами.

- если одни из двигателей отказывает, необходимо снизиться до 2000-6000 м, над горами превращается в опасную игру с вершинами. экстремальная турбулентность - мощные воздушные потоки, сталкиваясь с горными вершинами, создают "горные волны", они способны резко бросать самолет вниз на сотни метров, зимой зоны турбулентности могут охватывать сотни километров.

Существует и еще одно серьезное ограничение - авиационные правила ETOPS (Extended-range Twin-engine Operational Performance Standards). Согласно им, самолет с двумя двигателями обязан в любой момент находиться на расстоянии 60, 120 или 180 минут полета от ближайшего пригодного аэродрома. В случае с Тибетом выполнить это требование практически нереально - в этом регионе очень мало подходящих аэродромов.

Но, как уже говорили, в Лхасе работает аэропорт Гонггар - один из самых высокогорных в мире. Правда, работа в таких условиях очень сложная: из-за разреженного воздуха двигатели теряют часть тяги, а самолетам нужно больше расстояния для разгона и торможения.

Взлет на такой высоте обходится дороже: расход топлива заметно увеличивается, поскольку плотность воздуха здесь составляет лишь около 65% от уровня моря. Это же влияет и на подъемную силу крыла. Поэтому в Лхасу допускаются только определенные типы самолетов.

