Война в Иране подталкивает Европу к развороту, который усилит энергетическую зависимость от России, - FP

Европа возвращается к идее развития атомной энергетики из-за войны в Иране, которая вызвала энергетический кризис и скачок цен на нефть, пишет Foreign Policy.

Война с участием Ирана, США и Израиля вызвала новый энергетический шок. После атак на страны Персидского залива и блокады Ормузского пролива цены на нефть поднялись выше 100 долларов за баррель, а мировые энергетические рынки пережили потрясения. Больше всего это ударило по Европе, которая и без того имеет высокие цены на электроэнергию по сравнению с такими торговыми конкурентами, как США и Китай.

Кризис напомнил ЕС об уязвимости энергосистемы, которая уже проявилась после российского вторжения в Украину в 2022 году, когда блок был вынужден сократить потребление российских энергоносителей.

Теперь в Европе с новой силой заговорили об энергетической независимости. Политики все чаще называют атомную энергетику необходимой частью энергетического баланса Европы.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что отказ от атомной энергетики был "стратегической ошибкой". Если в 1990 году она обеспечивала треть потребностей Европы в электроэнергии, то сейчас ее доля сократилась примерно до 15%.

По ее словам, зависимость от импорта ископаемого топлива обходится дорого. Европа платит на 50% больше за газ и на 27% больше за нефть. Только за первые 10 дней войны это обошлось налогоплательщикам почти в 3,5 млрд долл.

Эксперты отмечают, что война президента США Дональда Трампа против Ирана предоставляет идеальную возможность сторонникам атомной энергетики, которые давно ждали возможности активизировать продвижение "мирного атома" как источника энергии.

Наиболее активно продвигает атомную энергетику Франция, которая имеет более половины ядерных реакторов ЕС и является основным экспортером электроэнергии в такие страны, как Германия.

Впрочем, эксперты предупреждают, что возвращение к атомной энергетике сопряжено с серьезными рисками. Главный из них - зависимость от России, которая доминирует на большинстве этапов ядерного топливного цикла. Если ЕС и его государства-члены не готовы существенно инвестировать в цепочку поставок ядерной энергии, то они могут не достичь заявленных целей и, наоборот, увеличить зависимость от РФ.

Кроме того, научный сотрудник Института международных и стратегических отношений Тева Мейер отметила, что новые технологии, такие как малые модульные реакторы (SMR), пока "существуют только в презентациях", и потребуется много времени и значительных инвестиций, прежде чем их можно будет фактически превратить в безопасные и успешные реакторы.

Дополнительной проблемой является и то, что часть реакторов в Европе технически зависит от российского топлива. Именно поэтому ЕС до сих пор не ввел санкции против российской ядерной корпорации "Росатом".

Несмотря на долгое ожидание и большие капитальные затраты, ученые до сих пор не уверены, является ли атомная энергетика тем, что нужно Европе в дополнение к возобновляемым источникам энергии. В частности, она менее гибкая и не может быстро реагировать на колебания производства солнечной или ветровой энергии.

"Я считаю, что российское вторжение и нынешняя ситуация в Иране дают толчок атомной энергетике, подчеркивают ее преимущества. Но ЕС нужно устранить пробелы в цепочке поставок ядерной энергии, так же, как это было сделано с газом", - отметил научный сотрудник аналитического центра Bruegel Бен МакУильямс.

