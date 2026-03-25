ВСУ нашли способ отстреливать 'Искандеры', как в тире, – аналитик

За последний месяц зафиксировано шесть случаев поражения тактических ракетных комплексов.

Силы обороны, очевидно, приобрели какие-то новые возможности в ведении разведки и оперативной выдаче целевых указаний для уничтожения передвижных высокоприоритетных целей, в частности тактических ракетных комплексов противника. Об этом пишет издание Defense Express.

Автор публикации, известный военный аналитик Иван Киричевский, анализирует сообщения о целой серии успешных поражений российских ракетных комплексов за последние недели.

Так, согласно сообщениям Генштаба, 17 февраля, 6 марта и 14 марта Силы обороны нанесли результативные удары по оперативно-тактическим ракетным комплексам "Искандер", а 23 февраля, 17 марта и 24 марта – по береговым ракетным комплексам "Бастион-М", адаптированным под запуск гиперзвуковых ракет "Циркон".

"Уже есть основания говорить о своеобразном рекорде Сил обороны Украины. Рекордными здесь являются частота успешных поражений позиций и пусковых установок ракетных комплексов противника, которые осуществили наши военные", – пишет Киричевский.

Вместе с тем аналитик отмечает, что до нынешней серии ударов в последний раз о подобных поражениях сообщалось аж в июне 2025 года, когда ВСУ уничтожили одну и повредили две пусковые установки ОТРК "Искандер". И вот после этого началась пауза, которая длилась до февраля 2026 года.

Еще один аспект, на который обратил внимание Киричевский, – отсутствие "весомых данных" по большинству этих эпизодов.

"Если Генеральный штаб ВСУ в этой истории пошел на принятие мер OPSEC (сохранение информационной безопасности), то здесь явно речь идет о приобретении новых возможностей сразу в нескольких сегментах – ведение разведки, выдача целеуказаний, планирование операций и применение различных видов дальнобойного вооружения", – предполагает аналитик.

Как писал УНИАН, РФ активизирует атаки на фронте в ответ на успехи Украины, которая впервые с 2023 года отвоевала больше территорий, чем потеряла. Эксперты отмечают, что ситуация может измениться во время летне-осеннего наступления РФ, и уже сейчас фиксируется усиление ее атак на нескольких направлениях под значительным давлением на ВСУ.

Успешные удары Украины по российским предприятиям ракетного производства заставили РФ изменить тактику обстрелов. Вероятно, враг начал больше использовать альтернативные средства воздушного нападения, чтобы сохранить имеющиеся запасы ракет до возобновления производства. В то же время Украина уничтожила важные цели, в частности пусковую установку "Бастион-М" и ракеты "Циркон", способные поражать цели по всей территории страны.

