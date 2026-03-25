Китай тайно сканирует дно сразу трех океанов, готовясь к подводной войне с США

Китай развернул масштабную программу по картографированию дна Тихого, Индийского и Северного Ледовитого океанов.

Китай предпринимает масштабные усилия по картографированию океанского дна в Тихом, Индийском и Северном Ледовитом океанах, собирая данные, которые, по мнению экспертов, жизненно важны для операций подводных лодок.

Эта кампания формирует "детальное знание морских условий", которое будет иметь решающее значение в любом будущем подводном конфликте с Соединенными Штатами, пишет Wion.

Масштабы операций Китая

Программа включает десятки исследовательских судов, действующих в стратегически важных водах. Один из примеров – судно Dong Fang Hong 3, которое неоднократно курсировало вблизи Тайваня, Гуама и ключевых маршрутов в Индийском океане, включая подходы к Малаккскому проливу – важному узловому пункту мирового судоходства.

Видео дня

Эксперты по ведению морской войны и официальные лица в ВМС США заявили, что глубоководные данные, собираемые судном посредством картографирования морского дна и развертывания подводных датчиков, обеспечивают Китаю более четкую картину подводных условий, позволяя проводить более эффективные операции субмарин и повышая его способность обнаруживать подводные лодки потенциальных противников.

Характер движения

Для сбора подробной информации о подводном рельефе исследовательские суда картографируют морское дно, перемещаясь взад и вперед по тесно расположенным линиям. Данные отслеживания, изученные Reuters, показывают такой характер движения на обширных территориях Тихого, Индийского и Северного Ледовитого океанов.

По меньшей мере восемь из отслеженных судов активно проводили картографирование морского дна, в то время как еще десять имели оборудование, способное выполнять такие операции, согласно анализу сообщений государственных СМИ Китая, спецификаций судов, опубликованных университетами, и заявлений правительственных организаций.

Почему картографирование морского дна имеет значение

Данные о морском дне играют центральную роль в подводной войне. Военно-морские аналитики отмечают, что подводный рельеф помогает субмаринам безопасно навигировать и оставаться скрытыми. Как передает Reuters, командирам требуется такая информация, "чтобы избегать столкновений и прятать свои корабли".

Обнаружение подводных лодок основано на звуке, но работа сонара зависит от таких факторов, как температура, соленость и океанские течения. Контр-адмирал Майк Брукс из Управления военно-морской разведки США заявил комиссии Конгресса, что расширенные исследования Китая генерируют данные, которые "обеспечивают навигацию подводных лодок, маскировку и размещение датчиков на морском дне или оружия", добавив, что такая деятельность "представляет стратегическую проблему".

Амбиция "прозрачного океана"

Китайские исследователи предложили создать "прозрачный океан" с помощью сетей датчиков, которые отслеживают подводные условия в режиме реального времени. Представитель американской разведки подчеркнул, что такие системы "собирают гидрографические данные... для оптимизации работы сонаров", обеспечивая постоянное отслеживание подводных лодок в ключевых водных путях.

Данные отслеживания показывают, что деятельность Китая по картографированию также распространяется на воды, окружающие Гуам, где базируются некоторые американские атомные подводные лодки. Хотя многие из этих миссий представлены как научные, аналитики указывают на их двойное назначение. Стратегия гражданско-военного слияния Китая позволяет таким данным поддерживать оборонное планирование. Как объяснил один из экспертов, эти усилия отражают расширяющийся "охват дальних морей" Китая и более четкую оперативную картину оспариваемых морских регионов.

Смещение подводного баланса

Усилия по картографированию указывают на более широкий сдвиг в военно-морской стратегии. Китайские исследователи описали использование научных достижений для разработки "новых типов боевых возможностей". В совокупности картографирование и мониторинг предоставляют инструменты для обнаружения вражеских субмарин и развертывания собственных в спорных водах.

Взятые вместе, эти разработки предполагают, что будущая конкуренция может зависеть не только от платформ, но и от того, кто лучше понимает скрытый рельеф океана. "Это проявление охвата дальних морей Китая", – заявил Коллин Кох из Института оборонных и стратегических исследований RSIS. "Теперь у них есть достаточно хорошая картина морской области, в которой они надеются действовать как в мирное время, так и во время войны".

