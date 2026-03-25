Россия осведомлена об итогах переговоров США и Украины во Флориде, - Ушаков

Российская сторона проинформирована об итогах переговоров США и Украины, которые состоялись 21 марта во Флориде.

Об этом заявил помощник российского диктатора Юрий Ушаков, сообщает агентство"Анадолу". "Состоялись (переговоры) во Флориде в минувшую субботу с украинской делегацией. Они провели переговоры, нас подробно проинформировали об итогах, и мы знаем, где мы сейчас", – сказал он.

Ушаков также заявил о перерыве в трехсторонних переговорах "по понятным причинам".

Говоря о тексте соглашения о прекращении войны, российский чиновник добавил, что никто пока не готовил и не согласовывал такой документ с российской стороной.

Как сообщал УНИАН, переговоры состоялись 21-22 марта. Представитель президента США Стив Виткофф назвал переговоры "конструктивными" и рассказал, на каких основных вопросах они были сосредоточены:

В частности, по его словам, переговоры были сосредоточены на ключевых вопросах создания устойчивой и надежной системы безопасности для Украины, а также на чрезвычайно важных гуманитарных мерах в регионе".

Глава украинской делегации на переговорах, секретарь СНБО Рустем Умеров отметил, что "во время встреч сосредоточились на вопросах надежных гарантий безопасности и гуманитарном треке, в частности обмене и возвращении наших граждан".

Умеров добавил, что наблюдается прогресс в согласовании позиций и дальнейшем сокращении круга нерешенных вопросов.

