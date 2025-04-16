По словам представителя ГУР, войска КНДР улучшили свою подготовку и изменили тактику на фронте.

Войска КНДР могут быть привлечены к российскому наступлению на Харьковскую и Сумскую области. Об этом заявил представитель ГУР МО Украины Андрей Черняк в интервью NHK.

Он добавил, что армия Северной Кореи уже потеряла 5 тысяч своих военных в войне против Украины. Сейчас еще 6 тысяч таких солдат находятся в Курской области и продолжают воевать.

Черняк также отметил, что войска КНДР развиваются, поскольку улучшили свою подготовку и изменили тактику.

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По его словам, если раньше северокорейцы наступали масштабно и становились мишенью для украинской артиллерии и БпЛА, то теперь они движутся группами по одному-двум.

Представитель ГУР подчеркнул, что языковой барьер с российскими оккупантами, который, как ожидалось, мог помешать военным КНДР вести боевые действия, не повлиял на них, поскольку они только получали задания, а затем шли на штурмы, не общаясь с россиянами.

Войска КНДР на войне против Украины - последние новости

В то же время издание The Wall Street Journal писало, что солдаты КНДР стали самыми опасными противниками на фронте для украинцев. Северокорейцы быстро адаптировались на фронте, по словам военных аналитиков, солдат, которые сражались с ними, и документов, изъятых у войск украинцами.

Также экс-консультант Пентагона Рубен Ф. Джонсон заявил, что КНДР понесла "50-процентные потери" в войне в Украине. После того, как значительное количество этих войск было убито, режим Ким Чен Ына отправил "ограниченное количество" дополнительных войск в качестве замены.

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