Народный депутат Дунда считает, что помимо военных действий на территории Брянской и Курской области, необходимо перенести войну также и в Беларусь.

Недавно самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что им нужно готовиться к войне, как уже сейчас народный депутат от партии "Слуга народа" Олег Дунда заявил о необходимости перенести военные действия на территорию РБ (Республики Беларусь), помимо Курской и Брянской областей Российской Федерации.

"Я глубоко уверен. Зайдя относительно небольшим подразделением в Беларусь, Белорусская армия сложит свое оружие. Это даже не уверенность, это знание. Я бы так сказал. А это большой удар под дых Москве", - заявил он на 13-м "Форуме свободной России" в Вильнюсе, пишет "Белсат".

Кроме того, Дунда считает, что это позволит показать России, что она не контролирует территорию "союзной" Беларуси:

"Она не готова защищать эти территории. Фактически, это история а-ля Пригожин".

До этого он, по информации издания, заявлял, что войну невозможно выиграть под Покровском или Угледаром.

"А вот выиграть войну на территории Российской империи или в Беларуси – вполне возможно", – считает депутат.

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"Уступка земли для получения членства в НАТО может быть "единственной игрой в городе", как сказал нам один западный дипломат, но для украинцев это остается табу, по крайней мере публично", - пишет FT.

Кроме того, Украина перешла к стратегии медленного отступления. В течение последних месяцев Украина потеряла несколько городов после ожесточенных боев. Однако у этого, по словам эксперта, есть идея — отступить из города, когда россияне понесут максимальные потери в попытке его захватить.

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