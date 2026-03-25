Коррупционные схемы вокруг ЦОФ 'Червоноградская' могут сорвать отопительный сезон, – профсоюзы

Ситуация вокруг Центральной обогатительной фабрики (ЦОФ) "Червоноградская" и государственных угледобывающих предприятий представляет прямую угрозу подготовке к отопительному сезону 2026/2027 годов. Об этом говорится в обращении Независимого профсоюза горняков Украины и Независимого профсоюза горняков Донбасса "Солидарность" к первому вице-премьер-министру – министру энергетики Денису Шмыгалю.

В обращении подчеркивается, что ЦОФ "Червоноградская", находящаяся в процедуре банкротства с 2018 года, стала очагом системных проблем, включая неэффективное управление и злоупотребления.

Профсоюзы отмечают, что с начала 2026 года ситуация резко обострилась, а фактический контроль над предприятием якобы установили лица, имеющие теневое влияние на отрасль. Это, по их словам, уже привело к существенным негативным последствиям, в частности к падению добычи на государственных шахтах, росту задолженности по зарплатам и остановке производственных процессов.

Видео дня

Отдельно отмечается критическое состояние самой фабрики: предприятие фактически не работает, не получает уголь на обогащение, имеет многомиллионные долги по зарплате и находится в обесточенном состоянии. В то же время на складах государственных шахт накоплены значительные объемы горной массы, которая не проходит переработку.

"Складывается ситуация, при которой стратегически важное предприятие оказалось под влиянием лиц, не несущих никакой ответственности перед государством и действующих исключительно в коррупционных, частных интересах, используя отрасль как источник обогащения", – отмечается в обращении.

В профсоюзах предупреждают, что дальнейшее развитие событий может привести к резкому сокращению добычи, массовым увольнениям в шахтерских регионах и срыву подготовки к отопительному сезону.

"Мы убеждены, что дальнейшее игнорирование ситуации лишь усугубит кризис и приведет к необратимым последствиям для отрасли. Только решительное вмешательство государства способно прекратить практику теневого контроля, восстановить работу предприятия, защитить права работников и обеспечить подготовку к отопительному сезону", – подчеркнули авторы обращения.

Профсоюзы призывают правительство незамедлительно вмешаться, обеспечить возвращение предприятия под государственный контроль, дать правовую оценку действиям причастных лиц, рассмотреть возможность национализации фабрики и срочно погасить задолженность по зарплате.

Ранее журналисты "РБК Украина" отмечали, что необходимо обратить внимание на ЦОФ "Червоноградская", поскольку от нее зависит полноценная поставка угля из шахт Львовско-Волынского бассейна на государственную тепловую генерацию.

