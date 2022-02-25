Пресс-секретарь Путина заявил, что новое заявление президента Украины "приняли к сведению".

В Кремле "приняли к сведению" заявление президента Украины Владимира Зеленского о готовности обсуждать нейтральный статус, если Украина получит гарантии безопасности.

Об этом пишет российский Интерфакс.

"Это новое заявление. Мы обратили на него внимание. Это скорее движение в сторону позитива. Теперь мы должны его проанализировать. Большего пока не могу сказать", - заявил Песков.

По его словам, период нормализации отношений России с мировым сообществом так или иначе наступит, когда начнет появляться понимание "вынужденности войны РФ", развязанной против Украины.

"По мере того как будет наступать понимание вынужденности этой операции, понимание неизбежности твердых и решительных действий со стороны России для обеспечения безопасности, так или иначе период нормализации наступит", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня президент Украины Владимир Зеленский призвал президента России Владимира Путина сесть за стол переговоров.

Говоря на русском языке, Зеленский сказал: "Хочу еще раз обратиться к президенту Российской Федерации. По всей территории Украины идут бои. Давайте садимся за стол переговоров. Чтобы остановить гибель людей".