Дроны ударили по ТЭЦ в 'ДНР': в Донецке и ряде городов пропал свет (видео)

Так называемая "власть" заявила о "беспрецедентной атаке" на энергосистему, но избежала деталей относительно атак.

В ночь на вторник, 18 ноября, беспилотники атаковали две главные теплоэлектроцентрали оккупированной части Донецкой области. В Донецке и ряде других населенных пунктов исчез свет.

Как сообщают местные Telegram-каналы, под удар попали Зуевская и Старобешевская ТЭЦ. Впоследствии атаку подтвердил так называемый "глава ДНР" Денис Пушилин.

"В результате беспрецедентной атаки на энергосистему "республики" повреждены Зуевская и Старобешевская ТЭС. Обесточены многие населенные пункты, из-за чего остановились котельные, фильтровальные станции", - заявил он.

Тем временем в сети сообщают, что в результате атаки были обесточены Донецк, Макеевка, Иловайск и другие населенные пункты. Также появились видео, на которых видны моменты атак и пожара.

Последние удары по энергосистеме оккупантов

Напомним, что с наступлением осени Россия усилила удары по энергосистеме Украины, но Киев отвечает зеркально. Недавно в городе Волгореченск Костромской области РФ был нанесен удар по Костромской ГРЭС, которая является одной из самых мощных электростанции в России.

Независимые источники сообщают о серьезных повреждениях энергетического оборудования, а очевидцы на видео показали мощный пожар на ГРЭС.

Кроме того, на фоне ударов по объектам энергетики, черноморский порт Туапсе в России приостановил экспорт топлива, а местный нефтеперерабатывающий завод остановил переработку сырой нефти после атак беспилотников 2 ноября.

