Процедуру вступления в тероборону максимально упростили.

Министр обороны Украины Алексей Резников записал видеообращение к украинцам, в котором рассказал о потерях российских оккупантов и призвал вступать в тероборону.

Украинцев призывают пополнять ряды территориальной обороны. Все украинцы, способные держать оружие в руках, могут вступить в ряды Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины в вашем регионе.

Для получения оружия достаточно предъявить паспорт. Процедуру вступления в тероборону максимально упростили. Обращаться следует непосредственно к бригадам и батальонам Сил ТрО в вашем регионе.

Все актуальные адреса опубликованы на сайте sprotyv.in.ua.

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