Во временно оккупированном Крыму в период так называемых "выборов" существенно обострилась ситуация с дефицитом горючего. Оккупанты говорят, что бензина осталось на 10 суток, а дизеля – вообще на 5.
"Сегодня оккупационные власти пытались успокоить жителей Крыма, поскольку дефицит топлива уже длится неделю. Особенно он усилился на те дни, в которые оккупанты определили как дни "голосования", – рассказал в эфире телеканала "Эспрессо" глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.
Отсутствие топлива на полуострове свидетельствует о том, что оккупанты не успевают его поставлять из-за сложной логистики, говорит глава Меджлиса. Несмотря на то, что несколько дней назад оккупанты восстановили разрушенный ранее пролет Крымского моста, движение по переправе ограничено.
Кроме того, россияне сосредоточены на поставках топлива в зону боевых действий. Поэтому, по мнению Чубарова, для гражданского населения его и в дальнейшем будет мало. Он убежден, что все, что оккупанты будут поставлять в Крым, в конечном итоге будут направлять на обеспечение захватчиков на фронте.
Ситуация в Крыму
В последнее время в оккупированном Крыму все чаще случается "бавовна". Так, утром 10 сентября Минобороны РФ пожаловалось, что группа неизвестных беспилотников атаковала полуостров. Как обычно, оккупанты утверждают, что "полностью отбили" атаку.
При этом 4 сентября оккупанты говорили об атаке, в которой якобы участвовали сразу четыре катера США. Россияне заявили, что "украинская ДРГ" была уничтожена вместе с американскими катерами.
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