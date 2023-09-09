Чтобы дойти до Крыма, Украина должна атаковать на двух направлениях.

Как только Вооруженные Силы Украины перережут логистические пути оккупантов на суше, россияне вынужденно отойдут в Крым, где окажутся в "мышеловке". Об этом сказал военный эксперт Павел Нарожный в эфире телемарафона.

"Главная цель - разрезать сушу. Когда мы этого достигнем, то у врага начнутся проблемы и не будет никаких вариантов, как из Херсонской области отступать в Крым. А потом держать оборону в Крыму. Но держать оборону в Крыму им будет не трудно, а очень трудно. По-сути, это "мышеловка", там огромные проблемы будут с логистикой. Это вопрос времени, когда это произойдет", - сказал он.

По его мнению, чтобы перерезать логистику оккупантов по суше Вооруженные Силы Украины будут атаковать на двух направлениях - чтобы дойти до Мелитополя и Мариуполя, которые являются логистическими хабами для россиян.

Видео дня

"Два основных направления. Первый - это Роботино, то есть пробить линии обороны, обойти Токмак, потому что я более чем уверен, что его никто не будет штурмовать, и дойти до Мелитополя - он логистический хаб. Второе направление наступления - это Старомайорское, Волновахский район - так же дойти до Мариуполя и это будет огромный удар по логистике врага", - считает Нарожный.

Эксперт отмечает, что у украинских военных есть дальнобойное оружие и возможность огневого контроля мостов на оккупированных территориях.

Война в Украине - дальнобойное оружие

Экс-командующий армией США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес считает, что возможность того, что США отправят Украине тактические ракетные системы большой дальности (ATACMS), может изменить правила игры в достижении цели Киева по возвращению временно оккупированного Крыма.

Власти Украины неоднократно заявляли о намерении вернуть Крым в рамках своих военных целей.

Военный обозреватель Алексей Гетьман заявлял, что российские оккупанты понимают, что потеря города Токмак Запорожской области откроет Вооруженным силам Украины дорогу на временно оккупированный Крым.

Вас также могут заинтересовать новости: