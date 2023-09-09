Как только Вооруженные Силы Украины перережут логистические пути оккупантов на суше, россияне вынужденно отойдут в Крым, где окажутся в "мышеловке". Об этом сказал военный эксперт Павел Нарожный в эфире телемарафона.
"Главная цель - разрезать сушу. Когда мы этого достигнем, то у врага начнутся проблемы и не будет никаких вариантов, как из Херсонской области отступать в Крым. А потом держать оборону в Крыму. Но держать оборону в Крыму им будет не трудно, а очень трудно. По-сути, это "мышеловка", там огромные проблемы будут с логистикой. Это вопрос времени, когда это произойдет", - сказал он.
По его мнению, чтобы перерезать логистику оккупантов по суше Вооруженные Силы Украины будут атаковать на двух направлениях - чтобы дойти до Мелитополя и Мариуполя, которые являются логистическими хабами для россиян.
"Два основных направления. Первый - это Роботино, то есть пробить линии обороны, обойти Токмак, потому что я более чем уверен, что его никто не будет штурмовать, и дойти до Мелитополя - он логистический хаб. Второе направление наступления - это Старомайорское, Волновахский район - так же дойти до Мариуполя и это будет огромный удар по логистике врага", - считает Нарожный.
Эксперт отмечает, что у украинских военных есть дальнобойное оружие и возможность огневого контроля мостов на оккупированных территориях.
Война в Украине - дальнобойное оружие
Экс-командующий армией США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес считает, что возможность того, что США отправят Украине тактические ракетные системы большой дальности (ATACMS), может изменить правила игры в достижении цели Киева по возвращению временно оккупированного Крыма.
Власти Украины неоднократно заявляли о намерении вернуть Крым в рамках своих военных целей.
Военный обозреватель Алексей Гетьман заявлял, что российские оккупанты понимают, что потеря города Токмак Запорожской области откроет Вооруженным силам Украины дорогу на временно оккупированный Крым.