Оккупанты заявляют, что отбили атаку.

Сегодня утром, 10 сентября, группа неизвестных беспилотников совершила атаку на временно оккупированный Крым.

Об этом заявило Минобороны Российской Федерации в Telegram. Традиционно, они утверждают, что полностью отбили атаку.

"Средствами ПВО было уничтожено восемь беспилотных летательных аппаратов над акваторией Черного моря", - указывается в сообщении Минобороны РФ.

Видео дня

Атаки БПЛА на Крым

По словам экспертов, украинские войска сосредоточились на подавлении средств противовоздушной обороны, расположенных на территории временно оккупированного Крыма. Такой опыт был применен и на Херсонщине перед освобождением Правобережья области.

В последние недели на оккупированном полуострове все чаще раздаются взрывы. Захватчики всегда отчитываются об "успешной" работе средств ПВО, однако в Сети появляются видео, доказывающие обратное. За последние месяцы был второй раз поражен Крымский мост, уничтожена система С-400 и т. д.

Днем в субботу, 9 сентября, во временно оккупированном Россией Симферополе загорелась военная часть.

"Мы анонсировали, что начинаем сезон хлопка. Она будет цвести, пока будут благоприятные условия. Пока нас все устраивает... конечно, должны наступить и у нас жатва", - заявили в ОК "Юг".

Вас также могут заинтересовать новости: