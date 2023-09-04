Их якобы уничтожили вместе со скоростными американскими катерами.

Оккупанты заявили об атаке украинской диверсионно-разведывательной группы на оккупированный Крым.

Как сообщает Министерство обороны РФ, диверсанты якобы передвигались быстроходными катерами американского производства.

"4 сентября в северо-западной части акватории Черного моря самолетами морской авиации Черноморского флота были уничтожены 4 быстроходные военные катера производства США Willard Sea Force с десантными группами ВСУ, направлявшимися в направлении мыса Тарханкут Крымского побережья", - говорится в сообщении.

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Впрочем, Украина пока никак не комментирует эту информацию россиян.

Операции Украины в Крыму - последние новости

Напомним, что 23 августа в разведке отчитались о уничтожение на мысе Тарханкут ЗРК С-400 "Триумф".

Уже в День Независимости Украины они провели высадку в Крыму, где вступили в бой с российскими захватчиками. Также разведчики установили там украинский флаг.

Украинский спецназовец во время выполнения операции оказался в Черном море. Он провел там более 12 часов, прежде чем его удалось спасти.

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