Украина отбила почти 400 квадратных км территории после того, как РФ потеряла Starlink, - WSJ

Отключение Starlink для РФ вызвало хаос на фронте и дало Украине шанс на самый крупный прорыв за два года.

Украинские войска смогли достичь наибольших территориальных успехов за более чем два года после того, как российские силы лишились доступа к спутниковому интернету Starlink, принадлежащему компании SpaceX Илона Маска, пишет The Wall Street Journal.

Внезапный перелом на фронте

В феврале SpaceX ограничила доступ к Starlink через систему "белого списка": украинские военные получили подтвержденный доступ, тогда как российские – лишились его.

Это сразу же повлияло на ситуацию на поле боя.

Видео дня

"Без Starlink их фактически отбросили к уровню связи времен холодной войны", – рассказал украинский военный с позывным "Конош".

По данным аналитиков, Украина после этого вернула около 380 квадратных км территорий в Запорожской и Днепропетровской областях.

Потеря связи резко снизила эффективность российских беспилотников. Командир подразделения "Братство" Алексей Сердюк говорит:

"Раньше, если враг замечал нашу группу, они бросали в нее все, что могли. Теперь этот промежуток между обнаружением и ударом стал критическим".

Из-за отсутствия быстрой координации россияне не могли оперативно передавать координаты целей между подразделениями.

Перехват и хаос в войсках РФ

После потери Starlink россияне были вынуждены перейти на радиосвязь, которую украинские силы начали активно перехватывать.

"Мы начали слышать прямые указания по радио… иногда даже за день вперед", – рассказал специалист радиоразведки.

Украинские военные использовали это для контратак, в частности небольшими группами в тылу противника.

"Мы смогли воспользоваться слабыми местами, когда их система управления была дестабилизирована", – отметил командир с позывным "Луна".

Потеря контроля над войсками

Starlink играл ключевую роль и во внутреннем контроле российских подразделений. Боец с позывным "Сивир" говорит, что РФ благодаря Starlink жестко контролировала украинские подразделения. Теперь этот контроль исчез.

По его словам, российские солдаты часто действовали изолированно и не понимали ситуации вокруг.

После потери доступа российские силы пытаются восстановить связь:

прокладывают кабели между позициями;

используют локальные беспроводные сети;

обращаются к другим спутниковым сервисам.

Однако эффективность таких решений значительно ниже. "Starlink был дешевым и эффективным решением", – пояснил аналитик Майкл Кофман.

По оценкам украинских военных, уровень координации российских сил восстановился лишь примерно на 60%.

Дополнительные проблемы создает внутренний конфликт относительно систем связи. Кремль ограничивает использование популярного мессенджера Telegram, продвигая государственную систему Max, однако военные не доверяют ей.

"Проблемы возникнут с координацией на уровне взводов и батальонов", – заявил советник Минобороны Украины Сергей Бескрестнов.

Несмотря на то, что Россия по-прежнему имеет численное преимущество, украинские успехи стали важным прорывом после длительного периода стагнации на фронте.

Россия потеряла Starlink – последние новости

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты продолжают искать альтернативы системе Starlink для управления дронами, атакуя ближний тыл Сил обороны.

Как отметил один из украинских военных, россияне атакуют украинскую логистику на расстоянии до 40-50 километров, используя БПЛА "Молния". По его словам, РФ использует эти беспилотники для транспортировки FPV-дронов в тыл Украины. Эти FPV часто атакуют гражданский транспорт и другие объекты в тылу.

Вас также могут заинтересовать новости: