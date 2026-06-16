Россия запускает по Украине 'Цирконы': эксперт объяснил, в чем проблема этой ракеты

Аналитик также высказал предположение, почему во время массированной атаки на Киев оккупанты не применили "Орешник".

Относительно возможностей гиперзвуковых ракет"Циркон", которые Россия запускает по Украине, существует много мифов – с такими средствами воздушного нападения справляются комплексы Patriot. Об этом в эфире 24 канала рассказал военнослужащий ВСУ и военный аналитик Александр Мусиенко.

"Есть математика, есть факты. И, как только у нас появился Patriot, мы всегда перехватывали "Цирконы". То есть вопрос в Patriot – Patriot противодействует "Циркону". Вокруг "Циркона" довольно много мифов, которые почему-то подхватили у нас, в том числе. Ракета явно не соответствует заявленным тактико-техническим характеристикам российских производителей", – сказал эксперт.

По его словам, Силы обороны и раньше сбивали "Цирконы". В частности, впервые Россия запустила две такие ракеты с территории временно оккупированного Крыма, и обе цели тогда были уничтожены. Таким образом, комплексы Patriot перехватывают все "баллистическое и аэробаллистическое", летящее с российской стороны.

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"Вопрос лишь в наличии систем и ракет", – подчеркнул Мусиенко.

В то же время во время последней массированной атаки по территории Украины Россия не применяла ракеты "Орешник", хотя накануне сообщалось об активности на полигоне Капустин Яр и высокой вероятности их запуска.

Военный эксперт Мусиенко предположил, что одной из причин этого может быть ограниченный запас таких ракет в распоряжении РФ. По его словам, предыдущие пуски уже продемонстрировали возможности "Орешника" в отношении дальности полета, поэтому повторное использование вряд ли обеспечило бы Кремлю ощутимый пропагандистский эффект.

Эксперт отметил, что ракета оснащена боевыми блоками, которые в первую очередь предназначены для применения в ядерном вооружении. По его мнению, в настоящее время у российской стороны могут возникнуть технические трудности с реализацией такого сценария. В то же время, как заметил Мусиенко, эффективность "Орешника" в безъядерном варианте также остается под вопросом, поскольку Россия до сих пор не смогла убедительно продемонстрировать его боевые возможности.

Именно этим, считает эксперт, можно объяснить то, что в последнее время в риторике Кремля значительно реже упоминается "Орешник". Если в конце 2024 года и в начале 2025-го эта ракета была одним из ключевых элементов российской информационной кампании, то сейчас акцент сместился на баллистические ракеты, "Цирконы" и другие средства поражения.

Массированная атака на Украину – последние новости

Напомним, в ночь на 15 июня оккупационная армия РФ осуществила по Украине массированную комбинированную атаку. Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что отличие этой атаки от предыдущей заключалось в том, что не было крылатых ракет "Калибр", но вместо них были крылатые "Искандер-К". Всего враг применил 70 ракет и 611 БПЛА различных типов. Среди средств воздушного нападения было 6 противокорабельных ракет "Циркон", которые атаковали с Крыма. Из них 5 сбили Силы обороны.

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