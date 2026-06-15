Игнат назвал главное отличие ночной атаки России по Украине

По словам военного, Силам обороны удалось сбить 5 из 6 "Цирконов", что является неплохим результатом.

Массированная атака, которую в ночь на 15 июня осуществила оккупационная армия РФ, отличается от той, что была 2 июня, тем, что вместо крылатых ракет морского базирования типа "Калибр" враг запустил "Искандеры". Об этом в эфире телемарафона заявил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Он отметил, что сегодняшняя атака очень похожа на обстрел 2 июня.

"Пожалуй, отличается тем, что не было крылатых ракет "Калибр", но вместо них были крылатые "Искандер-К"… Всего – 70 ракет и 611 БПЛА различных типов. Среди них (средств нападения – УНИАН) очень известные уже противокорабельные ракеты "Циркон", которые атаковали из Крыма, 34 баллистические ракеты "Искандер-М"…", – сказал Игнат.

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Он добавил, что враг запустил 30 крылатых ракет Х-101/Искандер-К, воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы.

"К сожалению, проблемой для нас по-прежнему остается баллистика. Конечно, ее могут сбивать системы Patriot, и на этот раз из 34 ракет, летевших по баллистическим траекториям – "Искандер-М"/С-400 – сбито лишь 15 – это довольно высокий результат для атаки такого характера. А из "Цирконов", которые тоже атакуют как баллистические ракеты, у нас 5 сбитых ракет – один из лучших результатов именно по этому типу ракет", – подчеркнул Игнат.

Он добавил, что по состоянию на утро известно, что Силам обороны удалось сбить 100% крылатых ракет, которые враг запустил по Украине.

К сожалению, есть попадания 20 ракет и 27 БПЛА в разных районах Киева, также баллистика попала в Харькове и Днепре, констатировал Игнат.

Ракета "Циркон" – что известно об атаке на Украину 15 июня

Как писал УНИАН, в ночь на 15 июня россияне нанесли массированный комбинированный удар по Украине с применением ударных БПЛА, ракет воздушного и наземного базирования различных типов. Всего было зафиксировано 681 средство воздушного нападения – 611 БПЛА различных типов и 70 ракет, в частности 6 противокорабельных ракет 3М22 "Циркон", 34 баллистические ракеты "Искандер-М"/С-400, 30 крылатых ракет Х-101/"Искандер-К".

Напомним, ночью и утром 2 июня оккупанты нанесли серьезные удары по нескольким областям Украины, основной удар был сосредоточен на Киеве. Тогда говорилось, что эта атака похожа на ту, которая была 24 мая. Особенность удара 2 июня – большое количество баллистических ракет, в том числе враг использовал "Цирконы".

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