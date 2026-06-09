Чонгарский мост 'устал': гауляйтер Сальдо жалуется, что это уже не первая атака по нему

Движение по мосту остановлено.

В Чонгаре вновь повреждён мост после ночной атаки украинских БПЛА. Об этом в Telegram написал гауляйтер Херсонской области Владимир Сальдо.

"Движение по мосту снова перекрыто. На месте работают профильные службы. Прошу водителей использовать альтернативные маршруты через Армянск и Перекоп", - сообщает он.

При этом рассказывает, что сбито больше 20 украинских БПЛА на подлёте к мосту в Чонгаре.

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"Большинство целей уничтожено ещё на подлёте. Благодарю наших защитников за работу. Без их действий последствия могли быть гораздо серьёзнее", - написал Сальдо, который работает на Россию.

Удары по Чонгарскому мосту - что известно

Как сообщал УНИАН, это уже не первый удар по этому мосту за несколько предыдущих дней.

Еще в 2023 году представитель Военно-Морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук сказал, что не является военной тайной, что благодаря Чонгарскому и Геническому мостам, российские оккупанты через временно оккупированный Крым обеспечивали свою группировку на юге. По его словам, даже имея большое количество личного состава, никто не отправляет военных на передовую с камнями против танков. В связи с этим сложно переоценить значение ударов по мостам, которые помогают в обеспечении армии захватчиков.

Валерий Романенко, авиаэксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации сказал вчера, 8 июня, что Силы обороны, вероятно, поразили мост в Чонгаре дальнобойными дронами или же мидлстрайками типа FP-2.

По его словам, если Украина уничтожает логистику врага, то мосты, железнодорожные узлы нужно "накрывать" активно дальнобойными ударами. По его словам, нужно заставить Россию прекратить боевые действия.

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