Сейчас логистика на этом участке фронта имеет решающее значение.

Украина атакой по Чонгарскому и Геническому мостам на юге навредила логистике оккупационных войск.

"Ни для кого не является военной тайной, что благодаря этим путям российские оккупанты через временно оккупированный Крым обеспечивали свою группировку на юге. Бои там довольно тяжелые и жестокие. И, соответственно, логистика сейчас имеет решающее значение, кроме людей", — сказал в эфире Radio NV представитель Военно-Морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

По его словам, даже имея большое количество личного состава, никто не отправляет военных на передовую с камнями против танков. В связи с этим сложно переоценить значение ударов по мостам, которые помогают в обеспечении армии захватчиков.

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В ВМС не комментировали, в каком состоянии сейчас находятся пораженные мосты, поскольку собирать информацию об объектах на временно оккупированных территориях сложно. В то же время представитель ведомства подтвердил, что россияне наладили ремонт поврежденных мостов. Однако ВСУ работают "на опережение" и пытаются отрезать врага.

"Слишком много разрушенных мостов не бывает на территории, которая под контролем врага", — пояснил Плетенчук.

Удары по мостам 6 августа

Как сообщал УНИАН, днем 6 августа стало известно о "прилетах" по Чонгарскому мосту на административной границе с Крымом.

Гауляйтер Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ВСУ запустили по мосту 12 ракет, 9 из которых якобы сбила ПВО оккупантов.

Позже в Сети появились последствия ударов 6 августа по двум мостам. На кадрах видно, что дорожное покрытие значительно повреждено в обоих случаях.

В ОК "Юг" заявили, что армия Украины "взяла курс" на мосты.

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