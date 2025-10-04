Сейчас в области продолжает действовать График почасового отключения электроснабжения.

Российские оккупанты в ночь на 4 октября нанесли удары по важным объектам электроснабжения на Черниговщине, в результате чего около 50 тысяч человек остались без света. Об этом сообщила пресс-служба АО "Черниговоблэнерго".

"Энергетики приступили к перезаживлению. В то же время в области продолжает действовать График почасового отключения электроснабжения (ГПВ). Сегодня его принцип предусматривает отключение три через три (три часа свет у очереди есть и три - нет). Делаем все возможное, чтобы дополнительных отключений, несмотря на ситуацию, не было. Более того - надеемся, что не в пиковые часы отключения будут даже облегчены", - отметили в сообщении.

Также энергетики призывают людей быть экономными, ведь они делают все, чтобы свет был в каждом доме, поэтому местные жители могут им помочь, если ограничат свое потребление.

В то же время в ГСЧС Украины показали, как спасатели ликвидируют последствия удара по объекту инфраструктуры в Чернигове. Там отметили, что ситуация находится под контролем соответствующих служб.

Российские обстрелы энергетики - последние новости

Как писал УНИАН, 3 октября россияне оставили без света два города полностью, а третий - частично. Без электроэнергии остались вся Дружковка и Константиновка, и некоторые районы Краматорска, что в Донецкой области. Как отметил глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, россияне продолжают целенаправленно бить по критической инфраструктуре.

Также РФ масштабно ударила по газовой инфраструктуре Украины, из-за чего пострадали газодобывающие объекты в Харьковской и Полтавской областях.

"Это был комбинированный удар, в котором применены 35 ракет, в том числе существенное количество баллистических и 60 дронов. Часть удалось сбить. К сожалению, не все", - сообщил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.

