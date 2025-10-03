Из-за обстрелов РФ без света остались вся Дружковка и Константиновка частично Краматорск.

Часть Донецкой области обесточена в результате вражеских обстрелов. Об этом сообщил руководитель Донецкой областной военной администрации Денис Филашкин в Telegram.

"В частности, без света остались вся Дружковка и Константиновка, и некоторые районы Краматорска", - написал он.

По его словам, россияне продолжают целенаправленно бить по критической инфраструктуре, а сегодня, 3 октября, их мишенью стала энергетика.

"Органы власти и ответственные службы остаются на местах и продолжают работать. Как только позволит ситуация с безопасностью, специалисты немедленно восстановят электроснабжение", - подчеркнул Филашкин.

Удары РФ по энергетике

Как сообщал УНИАН, в ночь на 3 октября Россия атаковала ракетами и беспилотниками ряд объектов энергетики в нескольких областях. Под удар попали объекты газотранспортной инфраструктуры.

Министерство энергетики отмечало, что на местах прилетов работают спасатели и энергетики, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия и стабилизировать ситуацию.

Энергетический эксперт Геннадий Рябцев в комментарии УНИАН отмечал, что такие удары будут продолжаться, но считает, что не стоит ожидать каких-то апокалиптических последствий, По его словам, после каждого такого удара энергетикам нужно время для восстановления работы, для ремонта, чтобы заживить обесточенных потребителей, как это было в Славутиче, Чернигове, как это было в Одессе, как это было в Днепре.

Он отметил, что это не означает, что по всей Украине не будет электроэнергии или теплоснабжения.

