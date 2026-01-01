В атмосфере страха и неопределенности: СМИ узнали, как живет Крым после 12 лет оккупации

Ничего похожего на свободные времена при украинской власти в Крыму сегодня не увидишь.

Крымский полуостров приближается к 12-годовщине российской оккупации. Местные жители жалуются на невыносимые условия жизни, которые им создали оккупанты, сообщает "Радио Свобода".

Так, из-за войны российская оккупационная власть усилила контроль над интернетом, ограничивая доступ к мессенджерам и сервисам как в РФ, так и на оккупированных территориях, в частности в Крыму. Эксперты считают, что это делается для изоляции населения от альтернативных источников информации.

Кроме того, в Крыму мобильный интернет время от времени физически выключают во время военных учений или ударов ВСУ по объектам РФ. Российский глава полуострова Сергей Аксенов назвал это "вынужденным шагом" и подтвердил, что так будет продолжаться "до окончания СВО".

В прошлом 2025 году Крым снова столкнулся с острым дефицитом воды. Летние пересыхания рек привели к режиму чрезвычайной ситуации в восьми районах полуострова. Эксперты прогнозируют засушливый цикл, пик которого придется на 2027 год. Новые водохранилища и восстановление Северо-Крымского канала остаются под вопросом из-за разрушенной плотины Каховской ГЭС. Расход воды российской армией и массовое переселение россиян создали дополнительную нагрузку на природные ресурсы.

В 2025 году активизировались преследования крымских женщин. Задержанные Эсма Ниметулаева, Насиба Саидова, Эльвиза Алиева и Февзие Османова обвиняются в террористической деятельности. Женщины и их адвокаты эти обвинения отрицают. Статья предусматривает до 20 лет заключения; ранее по ней преследовали только мужчин. Украинские правозащитники называют это политически мотивированным преследованием; более 40 женщин в Крыму под угрозой, отмечает коалиция из 15 организаций.

Топливный кризис стал еще одной проблемой, возникшей уже в 2025 году. Удары ВСУ по нефтеперерабатывающим заводам в России и нефтебазам в Крыму вызвали дефицит бензина и дизтоплива, который длился месяцами. Россия пытается возобновить поставки через партнеров, но стабильности нет.

"Стоило нарушиться работе переправы через Керченский пролив... как тут же исчез бензин на крымских заправках. Это подтверждает, что на полуострове отсутствуют какие-либо значимые запасы горючего... и это не недоработка властей, а успешная работа ВСУ", - рассказал журналистам неназванный житель полуострова.

Как живут оккупированные территории Украины

Как писал УНИАН, Россия системно использует блогеров и инфлюенсеров в соцсетях для создания положительного образа жизни в оккупированном Мариуполе. Москва инвестировала миллиарды рублей в восстановление города как "витрины русского мира", но полностью устранить последствия войны не удается. Поэтому ставку делают на пропаганду.

На оккупированных территориях действуют блогерские школы под патронатом российских властей, а независимая публичная позиция там невозможна без разрешения спецслужб. По словам правозащитников и бывших чиновников Мариуполя, любой медиаконтент находится под контролем РФ, а кампания в соцсетях дополняет более широкие усилия России по стиранию украинской идентичности.

