Многие жители Украины ждут окончания военного положения и мобилизации.

В Украине продолжаются и военное положение, и всеобщая мобилизация мужского населения от 25 до 60 лет. Все желающие самостоятельно присоединиться к рядам ВСУ могут подписать контракт - с недавнего времени сделать это могут даже мужчины более старшего возраста, не попадающие под мобилизацию, в рамках новой инициативы - контракт 60+.

Тем не менее, наверное, каждого жителя Украины интересует, когда закончится мобилизация и военное положение, и наступит мир. Мы спросили у искусственного интеллекта об этом, и он дал свой прогноз.

справка Что стоит знать про этот материал Данный материал был частично создан с использованием искусственного интеллекта - с указанием, какая часть текста принадлежит ИИ. Материал предназначен исключительно для развлекательных целей и не претендует на роль достоверного источника информации. Несмотря на то, что программы машинного обучения способны проводить глубокий анализ на основе доступных в Сети данных, а их прогнозы могут сбываться, не рекомендуется принимать решения, связанные с вашей жизнью, здоровьем или деньгами на основе прогнозов ИИ. Перед принятием каких-либо решений рекомендуется проконсультироваться с проверенными источниками или специалистами.

Когда в Украине закончится мобилизация - варианты развития событий

ChatGPT на базе модели GPT-5 считает, что мобилизация в Украине 2026 напрямую зависит от военного положения. Оно, в свою очередь, зависит от интенсивности боевых действий, способности армии удерживать фронт, объема западной военной помощи, экономической устойчивости государства, готовности сторон к реальному перемирию (не декларативному).

Отмена, по мнению ИИ, возможна только при одном из трех условий:

устойчивое прекращение огня;

заморозка конфликта с гарантиями безопасности;

окончание активной фазы войны.

Пока, пишет ChatGPT, ни одно из этих условий полностью не выполнено. Также он считает, что конфликт перешел в затяжную фазу, потому что политически ни Киев, ни Москва не готовы к компромиссу, приемлемому для общества, однако также никто из них не достиг стратегической победы, а ресурсная война продолжается. Кроме того, Запад не отказывается помогать Украине, но помощь стала более прагматичной и дозированной.

ChatGPT считает, что в 2026-м году ни мобилизация, ни военное положение отменены не будут. И даже если интенсивность боев снизится, призыв все равно продолжится. Наиболее вероятным сценарием ИИ считает окончание мобилизации в 2027 году, но только при соблюдении условий:

перехода войны в формат "замороженного конфликта";

появления реальных международных гарантий;

стабилизации линии фронта без масштабных наступлений.

Однако даже в этом случае, по словам виртуального помощника, сначала мобилизацию могут смягчить, потом ограничить ее масштаб, и только в последнюю очередь отменить совсем.

Возможен и более жесткий сценарий - если война сохранит нынешний характер истощения без решающего перелома, режим военного положения может сохраняться до 2028 года и дольше.

В итоге ChatGPT на базе модели GPT-5 рекомендует ориентироваться на 2027-2028 год при условии заморозки или стабилизации конфликта.

Искусственный интеллект Claude также поделился своим анализом и попытался рассчитать, когда закончится мобилизация в Украине - предсказания, а точнее, прогнозы он делал неохотно, утверждая, что не может смотреть в будущее. Тем не менее, виртуальный ассистент, основываясь на текущей политической ситуации, считает, что до лета 2026 года вероятность окончания войны, а соответственно и остановки мобилизации составляет примерно 20-30%.

Если это произойдет, то по одному из двух сценариев.

Мирное соглашение

Договоренности, при которых Украина идет на болезненные, по мнению Claude, территориальные уступки, Россия прекращает боевые действия, а Запад гарантирует безопасность. Реализация такого сценария приведет к снятию военного положения через 3-6 месяцев после подписания договора, постепенной остановке мобилизации, но сохранению призыва в регулярную армию.

Замороженный конфликт

Данный вариант развития событий предполагает формальное подписание перемирия, фиксацию существующей линии соприкосновения и откладывание любых политических решений. В приграничных регионах возможен особый режим, мобилизация будет прекращена, но призыв - усилен, как в Южной Корее, где подписанное в 1953 году перемирие не повлияло на призыв, который идет до сих пор.

Такой сценарий окончания военного положения в Украине Claude считает более вероятным, причем, его реализацию искусственный интеллект прогнозирует на 2027-2028 год, добавляя, что ситуация может измениться как в лучшую, так и в худшую сторону, и это будет зависеть от военных успехов и неудач, политической воли каждой из сторон, международного давления и внутриполитических факторов не только стран-участников войны, но и других государств, в частности, США.

