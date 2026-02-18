В Украине появилось движение 'Честная мобилизация', которое выводит на чистую воду фиктивно забронированных уклонистов

В Украине появилось движение "Честная мобилизация", которое разоблачает "забронированных" уклонистов-"активистов" и "мажоров". Об этом говорится в Манифесте движения, опубликованном в одноименном телеграм-канале.

"Мы против: блатных "забронированных" активистов, "антикоррупционеров", чиновников и других "пассионариев", которые уверяют, что воевать должны все, кроме них и их близких. Против касты неприкосновенных журналистов и блогеров, которые со стримов в соцсетях раздают ярлыки всем украинцам, определяя, кто из них – уклонист, а кто – патриот. Против насильственной "бусификации", которая сопровождается избиениями и унижениями. Это уничтожает мотивацию присоединяться к войску", - отмечается в Манифесте.

Движение выступает за справедливую мобилизацию, в частности, за прозрачную систему бронирования от службы в армии.

"Мы за то, чтобы нашу страну защищали все, кто обязан это делать. Не только простые люди, у которых нет денег откупиться, но и блатные, мажоры, блогеры, журналисты и различные активисты, которые "нарешили" себе бронь. Мы за – прозрачную систему бронирования. Чтобы никто не мог избежать службы за деньги, через связи или привилегированный статус", – говорится в Манифесте Движения.

В Манифесте отмечается, что бронирование от военной службы должно быть "не по блату, а по реальной специальности, приносящей пользу государству".

"Мы уверены, что фронт - это не наказание, а конституционный долг. Он не должен зависеть от толщины кошелька или медийности. Бронирование должно быть не по блату, а по реальной специальности, приносящей пользу государству. Экономика должна работать, но бронь – получать работники действительно критических объектов инфраструктуры, а не "нужные" люди или публичные лица. Армия должна быть для лучших и мотивированных, а не для тех, кто не смог откупиться", – отмечает Движение "Честная мобилизация".

Отмечается, что Движение создали гражданские и военные, оно является неполитическим. Ключевая цель – решить системную проблему с мобилизацией в Украине.

Как сообщалось ранее, в январе-феврале 2026 года правоохранители начали борьбу с незаконными схемами, разоблачив десятки организаторов и участников. Только за месяц ликвидировано более 20 схем, включавших продажу фиктивных документов и организацию незаконного пересечения границы. Вместе с тем, по словам министра экономики, количество забронированных от мобилизации за год выросло на 300 тысяч человек.

