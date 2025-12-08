Сообщается о боевых действиях в южной части Константиновки.

В Константиновке, в окрестностях которой уже происходят боевые действия, до сих пор живут гражданские. Об этом рассказали в материале журналисты Reuters, побывавшие в городе.

Журналисты пообщались с местным жителем - 65-летним Владимиром, который постоянно прячется в подвале своего дома. На доме можно увидеть многочисленные следы осколков.

"Все вокруг нас пострадало, все сгорело. Это страшно, но мы живем - что тут поделаешь? Тяжело, но можно терпеть. Мы уже привыкли, немного освоились", - рассказал он.

Видео дня

Мужчина обустроил жилье среди серых бетонных стен, принес туда кухонные шкафы, плиту, генератор. Передвигается с налобным фонариком. Владимир, по его словам, остается в городе, чтобы ухаживать за больной тещей. Он и другие люди выживают в разрушенных бомбами и осколками домах накануне зимы.

Жители запаслись едой у гуманитарных работников, которые больше не осуществляют доставку из-за опасности. Они также собирают дождевую воду, которую позже очищают на полевой станции неподалеку. Журналисты видели, как пожилая женщина тянула на тележке пропановый баллон.

Другой житель, 54-летний Юрий, рассказал, что недавно соседи вытащили его из-под завалов недавнего российского удара по его многоквартирному дому. Его ранило, и ему до сих пор больно.

"Куда мне идти? С чем?" - сказал он, добавив, что ежемесячная арендная плата в другом месте почти втрое превышает его пенсию, которая составляет около 85 долларов.

"Возможно, его разнесет на куски", - сказал он о своем поврежденном доме, - "но по крайней мере он мой".

Наступление россиян на Константиновку

Издание пишет, что российские войска наступают на город, который когда-то был ключевым центром для восточных сил Украины. Константиновка - это один из городов, который Украина, по так называемому "мирному плану" США, должна передать России без боя.

"Поскольку стратегически важный город Покровск находится на грани захвата, чиновники и аналитики считают, что Россия теперь нацелится на так называемый "пояс крепостей" из остальных городов на востоке, находящихся под контролем Украины", - говорится в статье.

Отмечается, что Константиновка является наиболее уязвимой. И, по данным Deep State, на ее южной окраине уже бушуют бои. Вдали раздаются мощные взрывы, а над головой свистят дроны, часто по несколько одновременно.

Украинские солдаты ищут укрытие под деревьями и в остатках зданий разрушенного города. 32-летний Дмитрий из 49-го отдельного штурмового батальона "Карпатская Сечь" сказал, что он мало верит в окончание боевых действий.

"Я считаю каждый сантиметр родины важным. И мы не планируем просто так ее отдавать", - сказал он.

Война с Россией - последние новости

Напомним, что Силы обороны Украины отошли с части позиций под Покровском и Мирноградом, в частности в районе сел Сухой Яр и Лысовка. Маневр был осуществлен несколько недель назад, чтобы не допустить потенциального окружения и выровнять линию фронта.

В то же время армия РФ недавно продвинулась в тактическом районе Константиновка-Дружковка в Донецкой области, а именно в центральной части Плещеевки (к юго-востоку от Константиновки). А украинские войска продвинулись на Новопавловском направлении, а именно к северу от села Филия на Днепропетровщине.

Вас также могут заинтересовать новости: