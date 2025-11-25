Он записал видео из центра города, где якобы уже делает "зачистку" россияне.

Константиновка Донецкой области находится под контролем Сил обороны Украины. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, продемонстрировав видео, где командир 19 армейского корпуса бригадный генерал Александр Бакулин записал обращение непосредственной из центра населенного пункта.

По его словам, российские генералы доложили Путину, что они уже зачищают центр Константиновки. При этом Бакулин передает видеообращение из центра города, отмечая, что все, кто был в Константиновке, видят, откуда ведется запись.

"Ситуация такова, что, либо я сам отразил наступление превосходящих сил противника, либо его генералы откровенно врали. Центр Константиновки никто не зачищает. Да, разрушен, да, война, но он наш", - подчеркнул Бакулин.

Константиновка - последние новости

Как сообщал УНИАН, военный эксперт, экс-спикер Генштаба Владислав Селезнев отметил, что этой осенью российские оккупанты пытаются реализовать на фронте хоть что-то из того, чего не удалось достичь во время летней наступательной кампании. Попытки атаковать Константиновку являются тому свидетельством.

Эксперт напомнил, что ключевая цель российских захватчиков - полная оккупация всей Донетчины. Соответственно - установление контроля над Славянском, Краматорском, Дружковкой и Константиновкой для захватчиков является крайне важным.

Селезнев отметил, что бои в районе Константиновки - является предвестником масштабных бурных событий, связанных с боями в городской застройке.

