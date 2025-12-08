Таким образом "мешок" полуокружения уменьшился.

Силы обороны Украины отошли с части позиций под Покровском и Мирноградом, в частности в районе сел Сухой Яр и Лысовка. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники, которые работают на Покровском направлении в Десантно-штурмовых войсках и в одной из пехотных бригад.

Отмечается, что украинские войска отошли назад с части позиций еще несколько недель назад. По словам собеседников издания, таким образом "мешок" полуокружения уменьшился.

"Мы сделали маневр в районе Лысовки и Сухого Яра, подразделения, которые там были, заняли позиции севернее. Это было сделано, чтобы не допустить потенциального окружения и выровнять линию фронта", - рассказал журналистам один из источников.

Видео дня

Второй источник заявил в разговоре с журналистами, что в эти позиции уже невозможно было заходить. По его словам, враг контролировал все как FPV-дронами, так и своими малыми пехотными группами.

"Дорога к позициям - 20 км. Плюс россияне заходили не только с флангов, но и с тыла", - добавил источник.

В издании отметили, что оборону на этом участке Покровского направления держали 25-я бригада ДШВ и 68-я отдельная егерская бригада ВСУ. Журналисты подчеркнули, что это одни из самых сильных бригад, которые были заведены на Покровское направление больше года назад и удерживали как свои позиции, так и "закрывали дыры" между позициями смежников.

Оккупанты пытаются создать на фронте три плацдарма - что известно

Ранее полковник ВСУ Владислав Селезнев рассказал, что в Донецкой области россияне пытаются сформировать три плацдарма для захвата стратегических населенных пунктов. Тем не менее, пока планы врага не реализованы.

По словам эксперта, сейчас под контролем Украины находятся такие населенные пункты, как Славянск, Краматорск, Дружковка и Константиновка, формирующие общую агломерацию. Он отметил, что во время своего весенне-летнего наступления россияне пытались занять эти пункты, поэтому сформировали три плацдарма. Южный - район Покровска, Мирнограда и Торецка, восточный - район Часового Яра и северо-восточный - район Северска и Лимана.

Вас также могут заинтересовать новости: