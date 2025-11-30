Между тем россияне подтвержденное продвижение имеют на двух участках.

Украинские войска недавно смогли продвинуться на Новопавловском направлении, а именно к северу от села Филия на Днепропетровщине. Об этом говорится в новом отчете американского Института изучения войны (ISW).

"Геолокационные видеозаписи, опубликованные 29 ноября, свидетельствуют о том, что украинские войска недавно незначительно продвинулись к северу от Филии (к югу от Новопавловки)", - отметили аналитики.

В то же время ISW утверждает, что российские войска недавно продвинулись на Купянском направлении. По данным аналитиков, геолокационные видеозаписи от 28 ноября свидетельствуют, что российские войска недавно совершили механизированный штурм к северу от Петропавловки (к востоку от Купянска) и смогли продвинуться.

Также, как отмечается, армия РФ недавно продвинулась в тактическом районе Константиновка-Дружковка в Донецкой области, а именно в центральной части Плещеевки (к юго-востоку от Константиновки).

Как сообщал ранее УНИАН, согласно информации DeepState, Силы обороны зачистили населенный пункт на Днепропетровщине. Речь идет о селе Ивановка и его южных окрестностях. По данным аналитиков, в результате поисково-ударных действий было ликвидировано 53 российских оккупанта. Еще 19 захватчиков попали в плен.

Между тем старший лейтенант Сил обороны Украины с позывным "Алекс" заявил, что оккупанты проскочили сквозь боевые порядки на Днепропетровщине на направлении южнее населенного пункта Покровское (Егоровка - Остаповское - Герасимовка). Боец добавил, что вражеские солдаты дезорганизованы и "хаотично бегают". Однако он акцентировал, что именно такие группы могут формировать линию боевого соприкосновения.

В 7 корпусе Десантно-штурмовых войск рассказали, какая ситуация сейчас в Покровске. Военные отметили, что оборонительная операция там затруднена, ведь плотный туман ограничивает видимость, а также возможности выявлять и уничтожать противника. Кроме того, при неблагоприятных погодных условиях враг имеет возможность заводить в город больше личного состава.

