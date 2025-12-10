Как сообщается, передача самолетов связана с достижением ими предельных эксплуатационных ресурсов.

Польша продолжает переговоры с украинской стороной о передаче самолетов МиГ-29, что стало бы "частью союзнической политики поддержки Украины и обеспечения безопасности восточного фланга НАТО", заявили в Генштабе Вооруженных сил Польши.

"Передача самолетов связана с достижением ими предельных эксплуатационных ресурсов, а также отсутствием перспектив их дальнейшей модернизации в Вооружённых силах Республики Польша. Одновременно информируем, что окончательное решение еще не принято", - говорится на официальной странице польского ведомства в X (Twitter).

Задачи самолетов МиГ-29, выводимых из эксплуатации, должны будут выполняться самолетами F-16 и FA-50. Но сообщается, что с украинской стороной ведутся переговоры о предоставлении Польше отдельных технологий в сфере дронов и ракетных систем.

"Цель — не только компенсация в виде техники, но прежде всего получение и совместное развитие новых оборонных и промышленных компетенций", - говорится в сообщении.

Украина и Польша - последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что президент Украины может посетить Польшу, но если будет выполнено одно условие. Владимир Зеленский заявил, что президент Польши Кароль Навроцкий должен просто выбрать дату для этого.

В то же время Польша собирается приравнять статус украинских беженцев к рангу других иностранцев. "Право на труд, право на образование или социальные выплаты вытекают из права пребывания, поэтому ключевой является форма легализации", - заявил заместитель министра внутренних дел и администрации Мацей Душчик.

