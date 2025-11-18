Из-за атак были задержки в движении двух поездов.

Россияне ночью 18 ноября нанесли удары по городу Берестин на Харьковщине и Днепру. Есть раненые, погибла 17-летняя девушка.

Как сообщил руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в телеграмм-канале, в результате ракетной атаки на Берестин пострадали 9 человек, среди которых 16-летний парень. Семеро из них были госпитализированы с взрывными травмами.

Позже стало известно, что в больнице умерла 17-летняя девушка, которая получила тяжелые ранения в результате российского удара.

Также с вечера враг нанес массированный удар беспилотниками по городу Днепр.

В результате атаки пострадали два человека: 59-летняя женщина и 67-летний мужчина госпитализированы в состоянии средней тяжести, рассказал руководитель ОВА Владислав Гайваненко.

"Возникли сразу несколько пожаров. Изуродованы двухэтажное здание медиа, транспортное и частное предприятия, админздание, СТО, магазины и киоски, общепит, инфраструктура, 6 многоквартирных домов, гаражи, более 20 авто, еще 3 – уничтожены", - говорится в сообщении.

По данным Общественного, в результате ударов повреждено здание редакции "Суспільне Дніпро" и "Украинского Радио Днепра".

"В результате обстрела произошел пожар, повылетали окна и двери, повреждены перекрытия здания и крыша. В момент атаки сотрудников в редакции не было", - отметили в издании.

Также в Укрзализныце объявляли о задержках в движении пассажирских поездов 31 Запорожье - Перемышль и 119 Днепр - Холм, которые возникли в результате российских ударов.

"Взрывной волной выбито несколько окон в вагонах и на вокзале; кроме того, регион частично обесточен, поэтому железнодорожники задействовали резервные тепловозы - движение полностью восстановлено", - рассказали железнодорожники.

Удары РФ по Украине

Как сообщал ранее УНИАН, 17 ноября РФ атаковала портовую и энергетическую инфраструктуру Одесской области. Были зафиксированы последствия для энергетической и портовой инфраструктуры. Во время атаки повреждения получили несколько гражданских судов. Пострадал один человек.

Также накануне россияне ударили по Балаклее в Харьковской области. От удара погибли три человека. Еще 10 человек получили ранения, среди них - дети 2011, 2007 и 2010 года рождения. Повреждены многоквартирные жилые дома и автомобили.

