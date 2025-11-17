Повреждены многоквартирные жилые дома и автомобили.

В ночь на 17 ноября Россия нанесла ракетный удар по городу Балаклея Харьковской области. В результате атаки погибли люди, есть много раненых.

Сначала глава Харьковской городской администрации Олег Синегубов сообщал об одном погибшем и пяти раненых, среди них 14-летняя девочка.

Впоследствии он сообщил, что количество раненых возросло до семи, помощь медиков понадобилась 12-летнему ребенку.

Позже стало известно, что госпитализирован 61-летний мужчина.

Синегубов сообщал, что в результате вражеской атаки повреждены многоквартирные жилые дома и автомобили.

В то же время начальник Балаклейской городской военной администрации Виталий Карабанов сообщал, что в результате ночного ракетного удара по г. Балаклея погибли три человека.

"Еще 10 человек получили ранения, среди них - дети 2011, 2007 и 2010 года рождения. Девять пострадавших госпитализированы, один человек получает медицинскую помощь амбулаторно. Всем предоставляется необходимое лечение", - сообщал он.

Последние атаки РФ по Украине

16 ноября россияне атаковали энергетическую инфраструктуру юга Одесской области, повреждена в том числе солнечная электростанция. Часть города Белгород-Днестровский и объектов критической инфраструктуры остались без электроснабжения.

Также 15 ноября россияне атаковали энергообъект в Нежине. В результате 16 ноября ряд населенных пунктов в Нежинском и Прилуцком районах обесточены.

А 14 ноября Россия запустила по Украине около 430 дронов и 18 ракет, главное направление атаки - Киев. По последним данным, погибли шесть человек и более 30 пострадали.

