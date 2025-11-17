На юге региона нет света, водоснабжение и теплоснабжение обеспечивают генераторы.

Сегодня ночью армия РФ нанесла массированный дроновой удар по портовой и энергетической инфраструктуре Одесской области. Об этом сообщил начальник Одесской ОГА Олег Кипер.

По его словам, 17 ноября российские террористы снова массированно атаковали Одесскую область ударными дронами.

"Взрывы прогремели в нескольких городах. Несмотря на эффективную работу ПВО, зафиксированы последствия для энергетической и портовой инфраструктуры. Во время атаки повреждения получили несколько гражданских судов. Возникшие возгорания оперативно ликвидированы спасателями", - рассказал чиновник.

Видео дня

По его данным, один человек пострадал. Сейчас продолжаются восстановительные работы.

В пресс-службе Одесской областной прокуратуры уточнили, что во время вражеской атаки пострадал гражданский человек - 18-летний юноша.

"Вооруженные силы РФ массированно атаковали ударными беспилотниками один из городов и район Одесской области", - добавили в прокуратуре.

Сейчас начато расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины). На месте работают прокуроры совместно с работниками полиции. Досудебное расследование осуществляют территориальные подразделения полиции.

В частности, пострадали объекты в Измаильском районе - по данным местных властей, в результате атаки в городе Измаил и селе Броска частично отсутствует электроснабжение. Критическая инфраструктура, объекты жизнеобеспечения и системы оповещения работают от резервного питания. Водоснабжение, водоотведение и теплоснабжение обеспечены генераторами.

Отмечается также, что медицинские учреждения и учреждения социальной защиты работают в штатном режиме - на резервном питании.

"Штаб Измаильского городского совета оперативно работает над решением вопроса по восстановлению электроснабжения в пострадавших районах и фиксирует последствия поражений. Начата работа комиссии по оценке масштабов разрушений", - отмечают чиновники.

Как сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, в результате атаки повреждено портовое оборудование и несколько гражданских судов, находившихся у причалов. В одном из портов - перебои с электроснабжением. Сейчас специалисты уже работают над его восстановлением.

В региональном главке ГСЧС добавили, что пожары вспыхнули из-за попадания на объектах энергетической и портовой инфраструктуры. От ГСЧС привлечено 10 единиц техники и 30 пожарных, от местных пожарных команд - 5 единиц техники и 10 человек личного состава.

Обстрелы Одесской области - что известно

Как сообщал УНИАН, армия РФ в ночь на 16 ноября россияне атаковали энергетические объекты Одесской области. Несмотря на активную работу ПВО, ударными беспилотниками повреждены объекты энергетики, в том числе солнечная электростанция.

В частности, пострадал ряд энергетических объектов в Белгород-Днестровском районе - часть города Белгород-Днестровский и объектов критической инфраструктуры остались без электроснабжения. Объекты жизнеобеспечения и критическая инфраструктура там переведены на резервное питание.

