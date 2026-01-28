Удар РФ по пассажирскому поезду: эксперт рассказал, как этому можно противодействовать

Среди вариантов – работа с Илоном Маском, считает Денис Попович.

Пилот, который управлял "Шахедом" во время удара по поезду в Харьковской области, точно знал, что это был вагон с пассажирами. Об этом в эфире "Radio NV" заявил военный обозреватель Денис Попович.

"Особенно если он непосредственно управлял этим "Шахедом". Очевидно, это был "Шахед" на Starlink, сейчас они начали появляться. Насколько я понимаю, эти появления еще не массовые. Но вопрос времени, когда этих "Шахедов" станет только больше", – сказал Попович.

Он добавил, что пока открыт вопрос о том, как можно противодействовать таким БПЛА со Starlink. По мнению эксперта, возможно, противодействие можно найти, сотрудничая напрямую с владельцем компании, американским миллиардером Илоном Маском.

Видео дня

"Чтобы он запретил использование точечно таких терминалов. Он их может отслеживать, это мое предположение. Но угрозы увеличиваются, теперь враг может управлять "Шахедами". Наличие Starlink обеспечивает хорошую передачу данных, более качественную картинку", – добавил Попович.

Российские "Шахеды" на Starlink: что известно

Ранее специалист по системам РЭБ и связи, советник министра обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов сообщил, что РФ использовала "Шахеды" со Starlink для ударов по стоянке вертолетов в Кировоградской области. На опубликованном видео видно работу системы автозахвата цели, но вместе с тем видно, что дрон наводится в ручном режиме на цель.

Он отметил, что для противодействия таким БПЛА Украине стоит запретить роуминг "чужим" "Старлинкам", которые залетают в нашу страну. Также он назвал такие дроны "большой опасностью" для Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: