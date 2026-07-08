Удар 'Искандерами' по четырем локациям: в Воздушных силах сообщили детали ночной атаки

Из 176 воздушных целей противника 139 были сбиты или нейтрализованы.

Все пять баллистических ракет "Искандер-М"/С-400, которые россияне запустили из оккупированного Крыма и Брянской области (РФ), попали в четыре цели. Об этом сообщают Воздушные силы Украины.

Также в ночь на 8 июля (с 18:00 7 июля) противник атаковал Украину двумя противорадиолокационными ракетами Х-31П из акватории Чёрного моря и 169 ударными БПЛА типа Shahed (в том числе реактивными), "Гербера", "Италмас" и дронами-имитаторами типа "Пародия" с нескольких направлений: Брянск, Орел, Приморско-Ахтарск, Миллерово (РФ), а также из оккупированных Донецка, Гвардейска и Чауды.

В Воздушных силах отмечают, что по состоянию на 8:00 сбито/подавлено 139 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Видео дня

"Зафиксировано попадание 5 баллистических ракет "Искандер-М"/С-400 в 4 точках и 20 ударных БПЛА в 11 точках, а также падение обломков сбитых ракет в 7 точках, кроме того, две противорадиолокационные ракеты Х-31П не достигли цели", – говорится в сообщении.

Дефицит ракет для Patriot

Как сообщал УНИАН, советник министра обороны, специалист в области радиотехнологий Сергей (Флеш) Бескрестнов рассказал, что в Украине на сегодняшний день вообще нет ракет для систем "Патриот", способных сбивать российские баллистические ракеты. При этом Флеш сообщил, что Украина уже заключила контракты на поставку большого количества ракет Patriot на будущее. По его словам, сейчас Украина просит партнеров – страны НАТО – предоставить нам эти ракеты в долг.

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