В Киеве в результате атаки РФ погибли два человека, более 40 получили ранения, - Кличко

Россияне в ночь на 24 мая нанесли удар по Киеву, в результате чего погибли два человека, еще 44 получили ранения. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Ночь для Киева была ужасной… Сейчас спасатели тушат пожары, расчищают завалы. Медики оказывают помощь пострадавшим", - отметил он.

По словам городского головы, из 44 пострадавших врачи госпитализировали 28 человек, среди которых двое детей в состоянии средней тяжести. Еще трое раненых находятся в тяжелом состоянии.

"16 пострадавшим медики оказали помощь амбулаторно", - добавил Кличко.

Обновлено 09:42. Впоследствии в Киевской городской прокуратуре сообщили, что по состоянию на 09:00 известно о гибели 86-летней и 44-летней женщин, а также о 33 пострадавших, среди которых 15-летний парень и 12-летняя девочка.

Повреждено не менее 27 многоэтажных домов, больше всего - в Шевченковском районе Киева. Разрушено здание рынка и торгового центра, выбиты окна в домах вблизи эпицентра попадания, банковских учреждениях, торговых заведениях.

Кроме того, в городе повреждены бизнес-центр, музей, административные здания, школа и 13 автомобилей.

Также позже Кличко сообщил, что уже известно о 56 пострадавших в результате атаки врага на столицу. 30 из них находятся в стационарах городских больниц. В том числе двое детей. На данный момент известно о двух погибших. Спасатели на части локаций еще расчищают завалы.

Российский обстрел Киева - что известно

Ранее в ГСЧС показали страшные последствия атаки РФ по Киеву. В результате обстрела в городе произошли пожары и зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры, а также жилых домов.

Сейчас спасатели продолжают работу на местах российских атак по гражданской инфраструктуре города и жилым домам. Всего на номер 101 поступили вызовы о пожарах и разрушениях более чем на 40 локациях во всех районах столицы.

Кроме того, на Лукьяновке в результате обстрела полностью сгорели ТРЦ и рынок. Также повреждена станция метро "Лукьяновская" - частично разрушен вход в вестибюль. В то же время в результате атаки будет временно закрыт вход/выход к Аллее Героев Небесной Сотни на станции "Крещатик".

